Komise už má podle dostupných informací situaci pod kontrolou. Jaké škody ale útok přinesl, se dozvíme až později.
Evropskou komisi zasáhl rozsáhlý kybernetický útok, který na více než deset dní narušil fungování jejích interních služeb a mohl ohrozit osobní údaje zaměstnanců. Podle serveru Politico útočníci využili veřejně dostupný nástroj ARTEX, který pomocí umělé inteligence automaticky vyhledává zranitelnosti v počítačových systémech. Závažností situace se ve středu na svém pravidelném jednání zabývali i eurokomisaři.
Podezřelou aktivitu odhalil začátkem listopadu úřad CERT-EU, který dohlíží na kybernetickou bezpečnost unijních institucí. Komise v reakci na incident několik aplikací preventivně odstavila. Výpadky zasáhly především personální platformu Sysper, systém MyPMO pro proplácení zdravotních výdajů a překladatelské služby. Většina systémů se již vrátila do provozu a výplaty zaměstnanců podle zjištění Politica dorazily v obvyklém termínu.
„Evropská komise v reakci na odhalenou kybernetickou kampaň přijala nezbytná opatření,“ uvedl pro Politico mluvčí komise Thomas Regnier s tím, že instituce o incidentu informovala dotčené osoby. Nejmenovaný unijní zdroj však bruselskému serveru sdělil, že ačkoliv je většina útoku pod kontrolou, plný rozsah případných škod zatím není jasný.
Listopadový incident přitom není prvním letošním útokem na bruselskou instituci. Už v březnu útočníci napadli cloudovou infrastrukturu zajišťující provoz veřejných webů na platformě Europa.eu a odnesli zhruba 92 gigabajtů dat, mezi nimiž byla jména a e-mailové adresy.
Hackeři útočí čím dál častěji
Kybernetické útoky jsou v posledních týdnech stále častější napříč celým světem a zasahují jak weby velkých společností typu BBC, Air France či IKEA, tak běžný provoz firem. Incidenty míří i například na chladicí systémy v evropských supermarketech.
V Česku nedávno čelila závažnému kyberútoku Univerzita Karlova. Útočník tam přes kompromitovanou webovou aplikaci neoprávněně získal a stáhl část dat ze Studijního informačního systému, včetně osobních údajů. Škola kvůli incidentu podala trestní oznámení na neznámého pachatele, zapojila Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a preventivně vyzvala studenty i zaměstnance ke změně hesel. Podle dosavadního vnitřního šetření univerzity se však plošné napadení uživatelských účtů nepotvrdilo.