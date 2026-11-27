Kvůli havárii potrubí v pražské Krči je od pátečního rána bez tepla a teplé vody zhruba 26 tisíc domácností. Výpadek zasáhl několik oblastí Prahy 4 a Prahy 12.
Zatímco se Česko potýká s mrazivým počasím a sněžením, tisíce domácností na jihu Prahy zůstávají bez topení a teplé vody. Důvodem je havárie potrubí v Krči, kterou by technici měli opravit do pátečního večera, informuje ČT24.
Výpadek se týká sídliště Krč, Zálesí a Lhotky v Praze 4 a Kamýku a Modřan v Praze 12.
Původně havárie zasáhla ještě více domácností. Technikům se ale podařilo obnovit dodávky tepla pro zhruba tři tisíce domácností v oblasti Nových Dvorů, které přepojili na výtopnu Krč.
Aktuální informace o rozsahu výpadku a postupu oprav můžeš sledovat na mapě poruch Pražské teplárenské.