Sníh a ledovka komplikují dopravu v Česku. Policie eviduje desítky nehod i uvízlé kamiony. Meteorologové varují, že situace se může odpoledne ještě zhoršit.
Česko ve čtvrtek zasáhlo první výraznější sněžení letošní zimy. Největší komplikace zatím hlásí jih Čech, kde silnice a chodníky pokryla ledovka. Zatímco ráno tam policie evidovala zhruba 30 dopravních nehod, kolem desáté hodiny dopoledne už jejich počet stoupl na 70, informují Novinky.cz.
Záchranáři ošetřili také zhruba dvě desítky lidí, kteří se zranili při dopravních nehodách nebo pádech na namrzlých chodnících. Převažují lehká až středně těžká poranění.
Jihočeští silničáři nasadili veškerou dostupnou techniku, vozovky ale i přes solení opakovaně namrzají. Komplikace hlásí také Vysočina a jižní Morava, kde na některých silnicích uvízly kamiony.
Napadnout může až 20 centimetrů sněhu
Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se sněžení postupně rozšíří na většinu území republiky. Nejintenzivnější má být ve čtvrtek odpoledne, hlavně na jihu a východě Česka. Do pátečního rána může místy napadnout až 20 centimetrů sněhu.
Meteorologové zároveň upozorňují, že čerstvý sníh může zakrýt už vzniklou ledovku. Silnice i chodníky tak mohou být ještě nebezpečnější. Na některých místech navíc hrozí tvorba sněhových jazyků.
Policie doporučuje lidem, aby zbytečně nevyjížděli a přizpůsobili rychlost aktuálním podmínkám. Výstraha před sněžením platí v některých částech republiky až do pátečního poledne.