Severní Korea dočasně pozastavila část vojenské spolupráce s Ruskem včetně dodávek balistických raket KN-23 a dělostřelecké munice.
Ve čtvrtek o tom informovala ukrajinská vojenská rozvědka (HUR). Její tvrzení se ale nepodařilo nezávisle ověřit, uvedla agentura Reuters, píše TASR.
Podle HUR severokorejská ministryně zahraničních věcí Čche Son-hui oznámila pozastavení spolupráce v říjnu v reakci na vyjádření náměstka ruského ministra zahraničních věcí Andreje Rudenka. Ten podle ukrajinské rozvědky údajně prohlásil, že Moskva přispěje ke zmírnění napětí mezi Soulem a Pchjongjangem.
Agentura Reuters ale upozornila, že se jí nepodařilo potvrdit, zda Rudenko takové vyjádření veřejně pronesl nebo zda Čche veřejně oznámila pozastavení vojenské spolupráce. HUR na otázky agentury bezprostředně nereagovala. Nevyjádřilo se ani ruské ministerstvo obrany či severokorejská velvyslanectví v Rusku, Londýně a New Yorku.
Podle ukrajinské rozvědky se pozastavení týká také přeletů ruských vojenských letadel nad územím Severní Koreje. Pchjongjang údajně zároveň nevyhověl ruskému požadavku na zvýšení počtu severokorejských vojáků na území Ruska z přibližně 8 500 na 50 tisíc.
Jednotky 11. sboru severokorejské armády ale podle HUR nadále působí v Kurské oblasti na západě Ruska u hranic s Ukrajinou. Od poloviny léta působí v ruské Voroněžské oblasti také severokorejská raketová jednotka, kterou Rusko využívá k útokům proti Ukrajině.
Severní Korea dodává Rusku zbraně od roku 2023 a od roku 2024 mu poskytuje také vojáky. Severokorejské jednotky se zapojily do bojů proti ukrajinským silám v Kurské oblasti. Vojenská spolupráce je podle odborníků pro Pchjongjang také zdrojem zahraniční měny, kterou KLDR potřebuje kvůli mezinárodním sankcím.
Diplomatické kontakty mezi oběma zeměmi pokračují. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden přijal v Kremlu Čo Jong-wona, jednoho z nejbližších spolupracovníků severokorejského vůdce Kim Čong-una. Oba představitelé podle zpráv z jednání ocenili vzájemnou spolupráci.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 16. listopadu uvedl, že Severní Korea dodává Rusku každý měsíc desítky balistických raket. Jejich využíváním ve válce proti Ukrajině si podle něj Pchjongjang zároveň zdokonaluje vlastní zbraňové systémy.