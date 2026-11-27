Na některých místech Česka napadlo skoro 20 centimetrů sněhu. Meteorologové dál varují před náledím a sněhovými jazyky. Komplikace se nevyhnuly ani pražskému letišti, kde hrozí zpoždění letů.
První vydatnější sněžení letošní zimní sezony komplikuje dopravu v Česku i v pátek 27. listopadu. Ačkoliv sněžení oproti čtvrtku zesláblo, na řadě míst stále hrozí náledí, sněhové jazyky nebo zmrazky. Policie i hasiči evidují zvýšený počet dopravních nehod.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) leželo v pátek ráno na Moravě, Vysočině a v jižních Čechách nejčastěji pět až 15 centimetrů sněhu. Brno, Ostrava, Jihlava i České Budějovice hlásily devět centimetrů, v Praze napadl zhruba jeden centimetr. V obci Luká na Olomoucku meteorologové naměřili dokonce 18 centimetrů sněhu, informuje TN.cz.
Ladovská zima za okny ☃🛷🚛
🔎❄ Podle radarovo-srážkových odhadů mohlo v jihovýchodní polovině území za posledních 24 hodin (do 5. hodiny SEČ) napadnout mezi 2 a 10 cm, ojediněle i kolem 15 cm nového sněhu. V severozápadní polovině Čech to bylo méně, většinou mezi popraškem a 4 cm.
ℹ Přesnější data zveřejníme v dalším příspěvku mezi 8 a 9. hodinou.
❗I když už je sněžení slabší, nebezpečí ještě úplně nepominulo. Na komunikacích se kromě sněhové pokrývky mohly vytvořit sněhové jazyky, náledí nebo zmrazky. Řidičům proto doporučujeme jezdit velmi opatrně.❗
🌨️ Dnes ráno a dopoledne bude z převážně zatažené oblohy na většině území sněžit, ale už s menší intenzitou než včera a s přestávkami. Odpoledne a večer bude míst se sněžením ubývat a ojediněle se bude i protrhávat oblačnost.— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) November 27, 2026
🌡 Nejvyšší teploty se budou pohybovat od -3 do +1 °C, v 1000 m na horách kolem -5 °C.
💨❄️ Foukat bude slabý severní až severovýchodní, zejména na východě místy mírný vítr 3 až 7 m/s. Na východě a severovýchodě se mohou v kombinaci větru a sněhové pokrývky dále místy tvořit sněhové jazyky.
Sypače Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) najely za 24 hodin přes 62 tisíc kilometrů. Silničáři spotřebovali 4 678 tun soli a 1,6 milionu litrů solanky. Hlavní tranzitní tahy jsou podle ŘSD průjezdné, na silnicích nižších tříd ale místy zůstává sníh a led.
Stovky nehod a zpoždění veřejné dopravy
Jen v Moravskoslezském kraji policie od čtvrtka do pátečního rána evidovala zhruba 100 dopravních nehod. Běžně jich přitom v kraji zaznamená kolem 30 denně. Na Vysočině policie od čtvrtečního večera řešila 45 nehod, píše iROZHLAS.
Sněžení ve čtvrtek na čas zablokovalo i dálnici D1, kde uvízly kamiony. U obce Hladov na Vysočině pak uvízl autobus, kterým se vracelo 60 dětí z výletu. Některé spoje veřejné dopravy nabírají zpoždění i v pátek ráno.
Komplikace hlásí také Letiště Václava Havla v Praze, které kvůli sněžení v pátek ráno omezilo kapacitu příletů. Cestující by měli počítat s možným zpožděním letů a sledovat informace od svých leteckých společností.
Kvůli trvalému sněžení je aktuálně na našem letišti omezena kapacita příletů. K opatření jsme přistoupili, abychom zajistili maximální bezpečnost provozu. Vlivem této situace lze během dne očekávat zpoždění letů. Cestujícím doporučujeme, aby sledovali informace od svého dopravce. https://t.co/ckXtUPcqf5— Prague Airport (@PragueAirport) November 27, 2026
Jaké počasí nás čeká o víkendu?
V pátek se mají nejvyšší denní teploty pohybovat mezi minus třemi a jedním stupněm Celsia. Odpoledne a večer by mělo sněžení postupně ustávat. Hlavně na východě a severovýchodě Česka ale může vítr dál vytvářet sněhové jazyky.
Zimní počasí podle meteorologů vydrží i o víkendu, další výraznější sněžení ale neočekávají. Hlavně v neděli by na horách mělo převládat slunečné počasí.