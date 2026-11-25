Každá pátá žena v Česku má zkušenost s partnerským násilím. Nejde přitom jen o fyzické útoky. Ředitelka organizace ROSA Martina Hronová pro Refresher popsala, proč ženy násilí často nerozpoznají a co jim brání odejít.
Ve středu 25. listopadu si svět připomíná Mezinárodní den proti násilí na ženách. Podle letošního výzkumu STEM má s partnerským domácím násilím osobní zkušenost 22 procent žen v Česku. Násilí ale nemusí znamenat jen to, co si většina lidí představí jako první: facky nebo bití. Může mít podobu ponižování, vyhrožování, neustálé kontroly nebo omezování přístupu k penězům.
S kontrolujícím jednáním partnera či partnerky se podle STEM osobně nebo u někoho v rodině setkalo 18 procent dospělých, s ekonomickým násilím 13 procent. Výzkum zároveň ukázal, že tři procenta dospělých se v posledních dvanácti měsících bála jít domů právě kvůli domácímu násilí. V přepočtu jde přibližně o 260 tisíc lidí.
„On mě jen dvakrát škrtil“
To, jak závažné násilí ženy zažívají, si někdy samy neuvědomují. Pro Refresher to popsala Martina Hronová, ředitelka neziskové organizace ROSA – centrum pro ženy, která pomáhá obětem domácího násilí.
„Někdy přijdou do poradny ženy, které řeknou: ‚Já nevím, jestli k vám patřím, jestli nezabírám místo některé další, která je na tom hůř.‘ A vzápětí řeknou: ‚No on mě jen dvakrát škrtil,‘“ přibližuje Hronová zkušenosti z poradny.
Právě škrcení přitom patří k mimořádně nebezpečným formám fyzického násilí, které mohou mít fatální následky. Podle Hronové se s ním setkala přibližně třetina klientek ROSA.
Ředitelka organizace nyní analyzovala zhruba 2 100 klientských spisů za posledních deset let. Psychické násilí podle těchto údajů zažilo 99 procent klientek, fyzické 70 procent, ekonomické 71 procent a sexuální násilí ze strany partnera či manžela 40,4 procenta.
Nejčastěji ženy popisovaly ponižování a zesměšňování (95 procent), vydírání a zastrašování (90 procent) nebo kontrolu, zákazy a příkazy (87,6 procenta). Polovina klientek si musela říkat o peníze. Pětina podle Hronové zažila násilí také v těhotenství.
Jde o statistiky žen, které vyhledaly pomoc ROSA, nikoliv o reprezentativní údaje za celou českou populaci. Ukazují ale, jak často se různé podoby násilí navzájem prolínají.
Proč ženy z násilných vztahů neodcházejí?
Jednou z nejčastějších reakcí okolí bývá otázka, proč žena ve vztahu zůstává. Podle Hronové ale lidé často nechápou, jak domácí násilí funguje.
„Ženy stále často slyší: Jak v tom můžeš vydržet? Proč jsi ještě neodešla?“ říká. Vysvětluje, že násilí nemusí být nepřetržité. Po narůstajícím napětí a násilném útoku může přijít klidnější období, kdy se partner chová hezky a žena doufá, že se situace zlepší. Násilí se ale může opakovat a postupně nabývat na závažnosti.
Velkou roli hraje také ekonomická závislost. Ženy nemusí mít vlastní úspory, bojí se, jestli zvládnou zaplatit bydlení nebo uživit děti. Situaci navíc komplikuje dlouhodobé psychické násilí.
„Nemají vlastní peníze, mají strach, jak zvládnou život, protože on jim říká, že bez něj nic neznamenají a jsou neschopné,“ popisuje Hronová.
Dalším důvodem bývá snaha zachovat dětem rodinu. Podle ředitelky ROSA ale násilí mezi rodiči zásadně ubližuje i samotným dětem.
O pomoc žádá stále více žen. Poradny narážejí na své limity
ROSA letos zaznamenává výrazně vyšší zájem o pomoc. Podle aktuálních údajů, které Hronová poskytla redakci, organizace od začátku roku 2026 eviduje už 6 628 hovorů. Za celých prvních jedenáct měsíců loňského roku jich bylo 4 198. Letošní počet je tak už nyní přibližně o 58 procent vyšší.
Rostoucí zájem ilustrují i náklady na hovory, které jsou pro klientky bezplatné. „Dostali jsme se z 13 tisíc už na 33 tisíc korun měsíčně,“ uvádí Hronová.
Organizace se zároveň potýká s nedostatkem kapacit. Už v červnu upozornila, že její pražská poradna nemá volné termíny pro nové klientky. Podle Hronové problém přetrvává i na podzim.
Aby organizace dokázala přijímat nové ženy, prodlužuje rozestupy mezi konzultacemi klientek, které poradnu navštěvují dlouhodobě. Přednost vždy dostávají akutně ohrožené ženy. ROSA zároveň rozšířila tým krizové pomoci o terénní pracovnici a posiluje personál telefonní linky 116 016.
Každou hodinu zabije partner nebo příbuzný pět žen
Násilí na ženách zůstává závažným problémem také ve světě. Podle nejnovější zprávy OSN, kterou 24. listopadu zveřejnily organizace UN Women a Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), zavraždili v roce 2025 partneři nebo další rodinní příslušníci přibližně 47 tisíc žen a dívek.
To znamená zhruba 129 obětí denně, tedy více než pět každou hodinu. Partneři a příbuzní měli na svědomí přibližně 60 procent všech úmyslných zabití žen a dívek. Podle OSN navíc pokles oproti odhadu 50 tisíc obětí za rok 2024 neznamená, že se situace skutečně zlepšila. Rozdíl souvisí hlavně s dostupností dat.
Také v Česku domácí násilí končí smrtí. ROSA podle Hronové ve svém monitoringu zpráv z denního tisku zaznamenala letos 19 případů žen zavražděných partnerem v souvislosti s domácím násilím. Nejde ale o oficiální policejní statistiku ani o úplný přehled všech případů.
Jak poznat, že je čas vyhledat pomoc?
Podle Hronové nemusí žena čekat, až se rozhodne vztah opustit nebo podat trestní oznámení. Odbornou pomoc může vyhledat už ve chvíli, kdy má podezření, že ve vztahu zažívá násilí.
Poradkyně jí mohou pomoci vyhodnotit rizika a sestavit bezpečnostní plán, který zohledňuje také případné děti. Pokud žena zatím není připravená odejít, mohou jí poradit, jak snížit nebezpečí v současné situaci.
Hronová zároveň upozorňuje, že oznámení plánovaného odchodu násilnému partnerovi může být velmi rizikové. Právě v této fázi může dojít k eskalaci útoků. Doporučuje proto odchod předem konzultovat s odbornou organizací a naplánovat ho s ohledem na bezpečí ženy i dětí.
Pomoc nabízí třeba organizace ROSA na bezplatné nonstop lince 116 016, Bílý kruh bezpečí na čísle 116 006 nebo organizace proFem, která poskytuje podporu obětem domácího a sexuálního násilí. V bezprostředním ohrožení je namístě volat policii na čísle 158 nebo tísňovou linku 112.
O pomoc je možné požádat i tehdy, když si člověk ještě není jistý, zda to, co zažívá, představuje domácí násilí.