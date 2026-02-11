Mezi oběťmi zřejmě je i útočník.
Deset lidí, včetně předpokládaného útočníka, přišlo o život při střelbě na západě Kanady. Oběti byly nalezeny ve střední škole a v domě ve městě Tumbler Ridge v provincii Britská Kolumbie. S odvoláním na policii o tom informovala kanadská veřejnoprávní televize CBC.
Královská kanadská jízdní policie (RCMP) oznámila, že šest mrtvých bylo nalezeno na Střední škole Tumbler Ridge, další člověk zemřel při převozu do nemocnice a dvě oběti se nacházely v domě zřejmě souvisejícím s útokem. Zranění utrpělo více než 25 dalších lidí, dva z nich byli převezeni do nemocnice v ohrožení života.
Tělo osoby podezřelé z útoku bylo objeveno také uvnitř školy po zjevné sebevraždě. Kanadská média informovala, že útočníkem byla žena, ale policie dosud podrobnosti o podezřelé nezveřejnila, napsala agentura AFP.
Lidi v menším městě s přibližně 2 400 obyvateli úřady vyzvaly, aby nevycházeli ven, dokud přijíždějí bezpečnostní posily z okolních oblastí. Později toto nařízení odvolaly.
Tumbler Ridge se nachází více než tisíc kilometrů severně od Vancouveru nedaleko hranice s provincií Alberta. Střední škola ve městě má podle provinční vlády 175 studentů sedmého až dvanáctého ročníku, informovala agentura AP.