Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
TASR/refresher.sk
dnes 11. února 2026 v 8:02
Čas čtení 0:42

AKTUÁLNĚ: Na střední škole v Kanadě došlo ke střelbě. Na místě je až 10 obětí

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
AKTUÁLNĚ: Na střední škole v Kanadě došlo ke střelbě. Na místě je až 10 obětí
Zdroj: Unsplash/Stephen Picilaidis/volně k užití

Mezi oběťmi zřejmě je i útočník.

Deset lidí, včetně předpokládaného útočníka, přišlo o život při střelbě na západě Kanady. Oběti byly nalezeny ve střední škole a v domě ve městě Tumbler Ridge v provincii Britská Kolumbie. S odvoláním na policii o tom informovala kanadská veřejnoprávní televize CBC.

Královská kanadská jízdní policie (RCMP) oznámila, že šest mrtvých bylo nalezeno na Střední škole Tumbler Ridge, další člověk zemřel při převozu do nemocnice a dvě oběti se nacházely v domě zřejmě souvisejícím s útokem. Zranění utrpělo více než 25 dalších lidí, dva z nich byli převezeni do nemocnice v ohrožení života.

Tělo osoby podezřelé z útoku bylo objeveno také uvnitř školy po zjevné sebevraždě. Kanadská média informovala, že útočníkem byla žena, ale policie dosud podrobnosti o podezřelé nezveřejnila, napsala agentura AFP.

Lidi v menším městě s přibližně 2 400 obyvateli úřady vyzvaly, aby nevycházeli ven, dokud přijíždějí bezpečnostní posily z okolních oblastí. Později toto nařízení odvolaly.

Tumbler Ridge se nachází více než tisíc kilometrů severně od Vancouveru nedaleko hranice s provincií Alberta. Střední škola ve městě má podle provinční vlády 175 studentů sedmého až dvanáctého ročníku, informovala agentura AP.

4. února 2026 v 13:03 Čas čtení 1:25 „Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu „Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu
10. února 2026 v 16:09 Čas čtení 0:56 Ukrajinský olympionik chtěl uctít padlé sportovce speciální helmou. Musel ji sundat Ukrajinský olympionik chtěl uctít padlé sportovce speciální helmou. Musel ji sundat
9. února 2026 v 11:48 Čas čtení 1:45 ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou? ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
1
včera v 10:24
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
dnes v 07:13
Garážová horečka v Česku. Ceny parkování vyrostly o pětinu, z garáží je nedostatkové zboží
Garážová horečka v Česku. Ceny parkování vyrostly o pětinu, z garáží je nedostatkové zboží
včera v 16:09
Ukrajinský olympionik chtěl uctít padlé sportovce speciální helmou. Musel ji sundat
Ukrajinský olympionik chtěl uctít padlé sportovce speciální helmou. Musel ji sundat
před 3 hodinami
AKTUÁLNĚ: Na střední škole v Kanadě došlo ke střelbě. Na místě je až 10 obětí
AKTUÁLNĚ: Na střední škole v Kanadě došlo ke střelbě. Na místě je až 10 obětí
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
včera v 08:09
Bývalá přítelkyně Epsteina chce odhalit „nefiltrovanou pravdu“. Od Trumpa však žádá milost
Bývalá přítelkyně Epsteina chce odhalit „nefiltrovanou pravdu“. Od Trumpa však žádá milost
1
včera v 10:24
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
včera v 16:09
Ukrajinský olympionik chtěl uctít padlé sportovce speciální helmou. Musel ji sundat
Ukrajinský olympionik chtěl uctít padlé sportovce speciální helmou. Musel ji sundat
1
před 2 dny
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
7. 2. 2026 11:32
PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
1
před 2 dny
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6. 2. 2026 9:39
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
Lifestyle news
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Podle odhadů za 200 milionů dolarů
před 15 minutami
Kurt Cobain byl zavražděn? Nezávislý tým vědců zpochybňuje sebevraždu, policie jejich závěry odmítá
před hodinou
Legenda české etikety Ladislav Špaček spojila síly s Netflixem. Radí, jak zvládnout plesovou sezónu
dnes v 07:49
Konec nuceného mlčení. Aktivista Kryštof Stupka vysvětlil, proč se stáhl z veřejného života
včera v 17:42
VIDEO: Skoro jako v NHL. Hráči NBA se postarali o největší basketbalovou rvačku sezóny
včera v 16:13
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu
včera v 14:24
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
včera v 13:15
Bizarní olympijská kauza: Skokani na lyžích prý experimentují s injekcemi do penisu
včera v 12:47
Jake Paul vyhejtil Bad Bunnyho. Pak se omluvil a uvedl, že neví, co se stalo
včera v 11:28
Předpověděli Simpsonovi zase budoucnost? Nová teorie se týká Epsteinova ostrova
včera v 09:54
Zahraničí Všechno
V oblíbené dovolenkové destinaci vypukla epidemie salmonelózy a bacilární úplavice. Hlásí první oběti
před 3 dny
V oblíbené dovolenkové destinaci vypukla epidemie salmonelózy a bacilární úplavice. Hlásí první oběti
Lidé se zřejmě nakazili v hotelových restauracích.
Ukrajinský olympionik chtěl uctít padlé sportovce speciální helmou. Musel ji sundat
včera v 16:09
Ukrajinský olympionik chtěl uctít padlé sportovce speciální helmou. Musel ji sundat
Klub v Žilině zval nezletilé dívky na „Epstein party“. Případem se zabývá policie
před 4 dny
Klub v Žilině zval nezletilé dívky na „Epstein party“. Případem se zabývá policie
Olympiáda v ohrožení. Mezi sportovkyněmi se šíří nakažlivý virus způsobující střevní potíže
6. 2. 2026 15:31
Olympiáda v ohrožení. Mezi sportovkyněmi se šíří nakažlivý virus způsobující střevní potíže
Kryptofirma omylem poslala lidem bitcoiny v hodnotě 40 miliard dolarů, následně účty zablokovala
před 3 dny
Kryptofirma omylem poslala lidem bitcoiny v hodnotě 40 miliard dolarů, následně účty zablokovala
Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
6. 2. 2026 17:10
Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
3. 12. 2025 7:13
Kolik utratí průměrný Čech*Češka o Vánocích?
Politika Všechno
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
včera v 11:00
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
4
6. 2. 2026 14:05
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
1
5. 2. 2026 15:45
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
Česko Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
1
včera v 10:24
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
dnes v 07:13
Garážová horečka v Česku. Ceny parkování vyrostly o pětinu, z garáží je nedostatkové zboží

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
před 3 dny
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Už od posledních sněmovních voleb se pozornost veřejnosti upíná k budoucnosti financování médií veřejné služby – České televize a Českého rozhlasu.
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1
30. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
29. 1. 2026 16:00
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
2
28. 1. 2026 18:00
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
Více
Domů
Sdílet
Diskuse