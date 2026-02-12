Ukrajinský skeletonista byl oficiálně diskvalifikován poté, co odmítl ustoupit požadavkům Mezinárodního olympijského výboru (MOV) ohledně své výstroje.
Podle vyjádření MOV helma porušuje olympijskou chartu a pravidla o politických a jiných projevech na sportovišti. Zatímco výbor navrhoval kompromis v podobě černé pásky na paži a uctění památky v tiskových zónách či na sociálních sítích, Heraskevyč trval na tom, že hrdinové musí být s ním přímo v ledovém korytě.
„Některé věci jsou důležitější než sport. Chci vzdát hold lidem, kteří obětovali své životy. Právě díky jejich oběti tu dnes mohu být. Je pro mě důležité uctít je i jejich rodiny,“ řekl Heraskevyč v úterním rozhovoru pro CNN.
Marné vyjednávání v Cortině
Napětí vyvrcholilo ve čtvrtek ráno, těsně před startem první jízdy. Předsedkyně komise sportovců MOV Kirsty Coventry se osobně pokusila šestadvacetiletého závodníka přesvědčit ke změně postoje přímo u dráhy. MOV ve svém prohlášení uvedl, že „velmi stál o to, aby Heraskevyč závodil“, a dokonce přiznal, že zástupci sportovce „prosili“, aby helmu vyměnil.
Heraskevyč však zůstal neoblomný. Své rozhodnutí zdůvodnil morálním závazkem vůči těm, kteří už závodit nemohou. „Tito lidé obětovali své životy a díky tomu tu dnes mohu být. Mohu být na olympiádě a já je nezradím,“ citovala jeho slova média.
Verdikt a dvojí metr?
Konečné rozhodnutí o odebrání akreditace vynesla porota Mezinárodní bobové a skeletonové federace (IBSF). Heraskevych se přitom hájil srovnáním s jinými sportovci, například krasobruslařem Maximem Naumovem, kterému bylo umožněno ukázat fotografii rodičů tragicky zesnulých při leteckém neštěstí. MOV však kontroval tím, že „závodní pole je posvátné“ a pro vyjádření smutku jsou určena multireligiózní centra v olympijských vesnicích.
Kvůli neústupnosti v otázce symboliky tak ukrajinský pilot do závodu v Cortině neodstartoval. Pro Heraskevyče skončila cesta za medailí, ale jak sám naznačil, jeho mise za připomínku válečných obětí byla splněna i bez projetí cílovou čarou.