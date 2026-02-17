V úterý 17. února začíná podle čínského lunárního kalendáře nový rok, letos ve znamení Ohnivého koně. Spolu s ním dojde ve stejný den k zatmění Slunce, příhodně s efektem ohnivého prstence. Aby toho nebylo málo, nastane také novoluní.
Letošní únor je, co se astronomických i astrologických jevů týče, opravdu nabitý. Hned první den měsíce odstartoval sněžným úplňkem, jak připomíná National Geographic. Obzvlášť zajímavé je pak třetí úterý v tomto měsíci.
Nový rok bude podle čínského kalendáře dramatický
Právě tento den začíná čínský nový rok Ohnivého koně. Po klidném a umírněném roce Hada, který tímto končí, přinese Kůň podle astrologů novou nespoutanou energii, dobrodružství, sebevědomí a svobodu, ale i netrpělivost a zbrklost. Pokud věříš na astrologii, na toto si dej letos pozor.
Zatímco rok koně se vrací každých 12 let, Ohnivý kůň přichází po dlouhých 60 letech. Element ohně ve spojení s tímto energickým zvířetem spojuje principy pohybu a svobody s intenzitou a radostí. Co to znamená v praxi?
Podle tradiční čínské nauky můžeš v tomto roce prožívat silnější impulzy ke změnám, neklid, pokud zůstaneš příliš dlouho bez aktivity a větší potřebu svobody, pohybu a smyslu. „Rok Ohnivého koně není o tom jet na plný plyn, ale naučit se s vlastní energií vědomě pracovat,“ říká Škola tradiční čínské medicíny.
Jih zeměkoule čeká ohnivá podívaná
Oblohu nad Antarktidou a jižní částí Indického oceánu ozdobí v ten samý den, úterý 17. února, plná prstencová fáze zatmění Slunce. Během tohoto typu je Měsíc příliš vzdálený od Země, tudíž nezakryje celé Slunce, ale jen jeho střed. Proto pak pozorovatelé*pozorovatelky vidí ohnivě zářící okraje Slunce podél obrysu Měsíce. Z Česka jev tentokrát vidět nebude, uvidí ho lidi v nejjižnějších částech jižní polokoule, například v Argentině, Chile a na jihu Afriky.
Kdy budeme pozorovat z Česka?
U nás bychom se mohli dočkat za necelé dva roky, další prstencové zatmění nastane 26. ledna 2028 a jeho trase povede i přes Evropu, konkrétně k jižnímu Portugalsku a Španělsku. Z Česka proto možná bude pozorovatelné částečné zatmění.
V únoru je galaktické centrum z našich českých zeměpisných šířek velmi nízko nad obzorem, proto není na obloze nic moc vidět. Ideální pozorovací období začíná až později na jaře a úplně nejlepší je v létě, kdy lze komfortně vidět jádro Mléčné dráhy.
Novoluní ve znamení Vodnáře
Ve stejný den jako zatmění Slunce a začátek nového čínského roku zároveň nastává fáze, kdy je Měsíc mezi Zemí a Sluncem a jeho přivrácená strana není osvětlená, ze Země ho proto prakticky není vidět. Jevu se říká novoluní, na rozdíl od zatmění není tak výjimečný, je běžnou fází lunárního cyklu a nastává každý měsíc. Tentokrát přesně ve 13 hodin.