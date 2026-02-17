Hlavní témata
Michal Drahný
dnes 17. února 2026 v 11:10
Čas čtení 0:47

Střelba na hokejovém zápase. Tři mrtví a tři další zranění

Střelba na hokejovém zápase. Tři mrtví a tři další zranění
Zdroj: Unsplash / April Walker

V americkém městě Pawtucket začal během zápasu jeden z diváků střílet na led a kolem sebe. Tři lidé, včetně něj, přišli o život a další tři jsou zranění.

Situace se udála v pondělí při zápase středoškolských týmů, součástí The Rhode Island Interscholastic League, a byla streamována na internetu. Ze střelby na stadionu Dennis M. Lynch Arena tak existuje záznam.

Střelec byl identifikován jako Robert Dorgan, otec jednoho z hráčů, a podle svědků dorazil na zápas v ženském oblečení. Policie vyslechla během pondělního odpoledne přes sto svědků a podle informací Fox News střelec zastřelil svou ženu, postřelil své děti a nakonec spáchal druhou zbraní sebevraždu.

Situace mohla mít delší dohru, ale dalšímu střelcovu konání zabránil opodál sedící člověk. „Můžeme vám také sdělit, že se do situace vložil dobrý samaritán, což pravděpodobně vedlo k rychlému ukončení této tragické události dnes ráno,“ uvedla šéfka místního policejního sboru Tina Goncalves.

Hokejisté po začátku střelby ihned začali utíkat a naštěstí se nikomu nic nestalo. „Jsme hluboce zarmouceni, že místo určené k oslavě hokeje a k setkávání lidí bylo zasaženo násilím,“ vydal prohlášení NHL tým z nedalekého Bostonu.

Zahraničí
