TASR
dnes 17. února 2026 v 14:06
Čas čtení 0:52

Mandátní výbor doporučil poslancům nevydávat Babiše ani Okamuru

Mandátní výbor doporučil poslancům nevydávat Babiše ani Okamuru
Zdroj: TASR/AP Bundas Engler

Poslanci rozhodnou o postavení obou politiků před soud na mimořádném zasedání, které se podle reportéra TASR v Praze uskuteční pravděpodobně na začátku března.

Mandátně-imunitní výbor Poslanecké sněmovny České republiky nedoporučil poslancům hlasovat pro vydání předsedy vlády Andreje Babiše a předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Rozhodnutí padlo na úterním zasedání. Oznámila to předsedkyně výboru Helena Válková na tiskové konferenci.

Nic překvapivého

Komentátoři, politologové a poslanci toto rozhodnutí očekávali. Ve výboru zasedá devět poslanců z vládní koalice stran ANO, SPD a Motoristi sebe, zatímco opozice má sedm zástupců. Vzhledem k většině koalice, která má 108 členů, se rovněž očekává, že Poslanecká sněmovna politiky k trestnímu stíhání nevydá.

Soudy požádaly o jejich vydání za účelem trestního stíhání. Babišův případ se týká dotací pro farmu Čapí hnízdo. Městský soud v Praze ho dvakrát zprostil viny, ale odvolací soud dvakrát verdikt zrušil. Pokud poslanci Babiše vydají, případ se vrátí k soudu prvního stupně. Odvolací soud mu nařídil, aby se při dalším jednání řídil svým verdiktem, podle kterého jsou Babiš a jeho bývalá spolupracovnice Jana Nagyová vinni.

Poslanecká sněmovna již třikrát vydala lídra hnutí ANO k trestnímu stíhání. Ve svém projevu v poslanecké sněmovně na začátku února premiér připomněl, že odmítl milost, kterou mu nabídl bývalý prezident Miloš Zeman. Podle svých vlastních slov Babiš předpokládal, že všichni soudci jsou nestranní. Nyní je však přesvědčen, že jeho případ je pouze politickým procesem. Poznamenal, že ačkoli nezpochybňuje českou justici, existují soudci, kteří činí politicky motivovaná rozhodnutí.

Související témata:
Politika Andrej Babiš Česko
