Pavel: „Vnitřně bych nechtěl, ale pokud bude poptávka, budu vážně uvažovat o kandidatuře“

Prezident Petr Pavel řekl v úterý během debaty se žáky jedné z pražských základních škol, že další kandidaturu silně zváží. Vnitřně je však proti.
Pokud bude veřejnost požadovat, aby prezident Petr Pavel pokračoval ve funkci, a pokud bude v dobrém zdravotním stavu, bude vážně uvažovat o kandidatuře na další funkční období, ale sám by to nechtěl. Podle zpravodajského serveru Seznam Zprávy to Pavel řekl v úterý během debaty se žáky jedné z pražských základních škol, píše reportér TASR v Praze.
Prezident dostal od žáků různé otázky, nejen k aktuálnímu dění, ale také k jeho názorům a výkonu funkce. Jednoho ze žáků zajímalo, zda by se chtěl ucházet o další funkční období po skončení toho současného. „Kdybych měl odpovědět na otázku tak, jak byla položena, tedy zda bych chtěl vnitřně, pak bych nechtěl. Nevnímám to jako osobní ambici, ale jako službu,“ odpověděl Pavel.
Podle něj tato role znamená ztrátu jeho „normálního života“. „Nemůžete jen tak chodit po ulici. Jako člověk, který si cení svého soukromí, bych rád vedl život, jaký jsem vedl dříve, ale dnes mi z něj zbyly jen fragmenty. Na druhou stranu jsem do toho opravdu šel s úmyslem sloužit, a pokud o to bude i nadále zájem a moje zdraví to dovolí, samozřejmě to vážně zvážím,“ vysvětlil prezident svůj postoj. Pokud by poptávka ze strany 58 až 60 procent voličů byla, nepovažoval by za spravedlivé odmítnout s odůvodněním, že chce žít svůj vlastní život.
Příští prezidentské volby v České republice se budou konat v roce 2028.