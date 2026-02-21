Nový průzkum agentury NMS pro Novinky.cz zkoumal, jak by lidé volili teď. Poprvé se v něm objevilo i nové hnutí Martina Kuby Naše Česko.
Podle exkluzivního průzkumu agentury NMS pro Novinky.cz by hnutí ANO opět zvítězilo, kdyby se volby do Poslanecké sněmovny konaly právě teď, s podporou 32,6 procenta voličů. Druhá by skončila ODS se 14,7 procenta a těsně za ní Starostové se 14,6 procenta hlasů. Piráti by získali 7,2 procenta a jako poslední by se do Sněmovny dostala SPD se ziskem 6,5 procenta.
Motoristé mimo a úspěch nového hnutí
„Podpora vládního a opozičního bloku se od voleb zásadně nezměnila, ale zájem voličů se začíná drolit mezi více stran,“ uvedla Tereza Friedrichová, politická analytička NMS.
Z výsledků ale vyplývá, že hnutí Motoristé by se do Sněmovny nedostalo. Se ziskem 4,7 procenta hlasů zůstává totiž pod pětiprocentní hranicí.
Stejného výsledku dosáhlo i nové hnutí Naše Česko vedené jihočeským hejtmanem a bývalým politikem ODS Martinem Kubou, což průzkumníci označují za úspěch vzhledem k tomu, že jde o čerstvě založenou stranu.
„K výsledku hnutí Naše Česko přispěla doba sběru i zvolená metodologie. Data jsme sbírali jen dva týdny po oznámení založení strany, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby se informace rozšířila a zároveň ji voliči ještě nestihli zapomenout. Teprve se ukáže, jestli Naše Česko zůstane relevantním subjektem a spíše regionální podporu přetaví v rozumný celostátní výsledek,“ uvedla Friedrichová.