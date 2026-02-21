Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
TASR/refresher.sk
dnes 21. února 2026 v 9:38
Čas čtení 1:13

Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
Zdroj: TASR/AP

Nové dodatečné 10procentní clo pro všechny země světa má nabýt účinnosti 24. února a bude platit 150 dní.

Americký prezident Donald Trump v pátek zavedl dodatečné 10procentní celosvětové clo na dovoz do Spojených států poté, co Nejvyšší soud zrušil velkou část jeho rozsáhlých celních opatření. Uvedla to agentura AFP, která napsala, že rozhodnutí soudu zasadilo výraznou ránu Trumpově klíčové ekonomické politice.

Americký prezident podepsal nařízení o clech v Oválné pracovně a na sociálních sítích uvedl, že opatření je „účinné téměř okamžitě“. Během uplynulého roku spontánně zaváděl různé celní sazby s cílem vyvíjet politický tlak na země – spojence i rivaly.

Donald Trump Donald Trump Donald Trump Na pódiu se k němu přidal i Trump
Zobrazit galerii
(5)

Nové dodatečné 10procentní clo pro všechny země světa má nabýt účinnosti 24. února a bude platit 150 dní, vyplývá z informačního dokumentu Bílého domu.

10. února 2026 v 11:00 Čas čtení 9:29 Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze

Dodatečné clo se však nebude vztahovat na vybrané strategicky důležité nerostné suroviny, energetické nosiče, přírodní zdroje, některá hnojiva a zemědělské produkty, léky, elektroniku, automobily, další druhy dopravních prostředků ani výrobky používané v leteckém a kosmickém průmyslu. Výjimku budou mít i produkty související s národní bezpečností a zboží, jehož dovoz je upraven Dohodou USA-Mexiko-Kanada (USMCA).

Trump obviňuje soudce ze zahraničních zájmů

Nejvyšší soud s konzervativní většinou rozhodl poměrem hlasů šest ku třem, že zákon z roku 1977, o který se Trump opíral při náhlém zavádění cel vůči jednotlivým zemím, „neopravňuje prezidenta ukládat cla“. Verdikt tak zásadně zpochybnil právní základ jeho obchodní politiky.

Trump, který do funkce jmenoval dva soudce, kteří se nyní postavili proti němu, reagoval ostře a bez předložení důkazů tvrdil, že rozhodnutí soudu bylo ovlivněno zahraničními zájmy.

„Stydím se za některé členy soudu, absolutně se stydím, že neměli odvahu udělat to, co je správné pro naši zemi,“ řekl prezident novinářům.

Zároveň prohlásil, že rozhodnutí Nejvyššího soudu ho činí „silnějším než dřív“ a že prezident může „v zájmu ochrany země uvalit ještě vyšší cla“, než zaváděl dosud.

5. února 2026 v 10:48 Čas čtení 3:23 Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem

Ministr financí Scott Bessent při vystoupení v Ekonomickém klubu v Dallasu uvedl, že alternativní metoda výběru cel „přinese v roce 2026 prakticky nezměněné příjmy z cel“.

19. února 2026 v 9:43 Čas čtení 0:26 EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
12. února 2026 v 11:25 Čas čtení 1:06 Ukrajinský skeletonista byl diskvalifikován z olympiády. Odmítl se vzdát helmy připomínající padlé Ukrajinský skeletonista byl diskvalifikován z olympiády. Odmítl se vzdát helmy připomínající padlé
4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Donald Trump Spojené státy americké (USA)
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 3 hodinami
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
včera v 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
před hodinou
PRŮZKUM: Motoristé by se už do Sněmovny nedostali, nové hnutí zažívá úspěch. Jak by Češi a Češky volili teď?
PRŮZKUM: Motoristé by se už do Sněmovny nedostali, nové hnutí zažívá úspěch. Jak by Češi a Češky volili teď?
včera v 13:29
PRŮZKUM: Více než polovina Čechů*Češek si myslí, že by Pavel měl znovu kandidovat
PRŮZKUM: Více než polovina Čechů*Češek si myslí, že by Pavel měl znovu kandidovat
před 2 dny
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
včera v 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
před 2 dny
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
včera v 18:20
Orbánova strana zveřejnila šokující AI volební klip. Vsadil na střelbu a šíření strachu
Orbánova strana zveřejnila šokující AI volební klip. Vsadil na střelbu a šíření strachu
před 3 hodinami
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
včera v 16:50
Joe Rogan pochválil Macinku za názory na gender a výměnu názorů s Clinton. Česko by na mapě ale nenašel
Joe Rogan pochválil Macinku za názory na gender a výměnu názorů s Clinton. Česko by na mapě ale nenašel
9
15. 2. 2026 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
15. 2. 2026 12:03
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
14. 2. 2026 10:04
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
před 2 dny
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
Lifestyle news
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
před 52 minutami
Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo
před 2 hodinami
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
dnes v 07:49
Nosí je Bad Bunny nebo Cate Blanchett. Teď ABODI představilo kabelky s českou značkou Vuch
včera v 17:09
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
včera v 16:32
VIDEO: Sourozenci ze Hry o trůny se líbají v novém filmu. Reakce znechucených herců tě pobaví
včera v 15:16
Hezucká čelí po smrti manžela útokům na sítích. Závistivcům poslala vzkaz
včera v 13:32
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
včera v 11:53
Tommy Shelby vs. náckové. První trailer láká na epické zúčtování s fašismem
včera v 10:39
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
včera v 09:15
Zahraničí Všechno
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
před 2 dny
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
Aby se kandidát nebo kandidátka dostal*a do užšího výběru, musí úspěšně absolvovat sérii online testů.
Joe Rogan pochválil Macinku za názory na gender a výměnu názorů s Clinton. Česko by na mapě ale nenašel
včera v 16:50
Joe Rogan pochválil Macinku za názory na gender a výměnu názorů s Clinton. Česko by na mapě ale nenašel
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
včera v 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Král Karel reagoval na zadržení bratra Andrewa. Ten bude vyšetřován na svobodě
včera v 09:53
Král Karel reagoval na zadržení bratra Andrewa. Ten bude vyšetřován na svobodě
Orbánova strana zveřejnila šokující AI volební klip. Vsadil na střelbu a šíření strachu
včera v 18:20
Orbánova strana zveřejnila šokující AI volební klip. Vsadil na střelbu a šíření strachu
AKTUÁLNĚ: Britská policie zatkla bývalého prince Andrewa. Je vyšetřován kvůli vazbám na Epsteina
před 2 dny
AKTUÁLNĚ: Britská policie zatkla bývalého prince Andrewa. Je vyšetřován kvůli vazbám na Epsteina
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
před 3 dny
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
23. 1. 2026 12:44
Česka zbrojařská firma vstoupilo na burzu. Ze Strnada je nejbohatší Čech
Zahraničí Všechno
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
před 2 dny
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
včera v 16:50
Joe Rogan pochválil Macinku za názory na gender a výměnu názorů s Clinton. Česko by na mapě ale nenašel
včera v 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Politika Všechno
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
1
15. 2. 2026 15:59
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
včera v 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
včera v 13:29
PRŮZKUM: Více než polovina Čechů*Češek si myslí, že by Pavel měl znovu kandidovat

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Na zimních olympijských hrách v Cortina d’Ampezzo se odehrál moment, který přesně vystihuje napětí mezi zvláštně platnými olympijskými pravidly a realitou ruské agrese na Ukrajině.
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
8. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Více
Domů
Sdílet
Diskuse