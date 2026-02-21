Nové dodatečné 10procentní clo pro všechny země světa má nabýt účinnosti 24. února a bude platit 150 dní.
Americký prezident Donald Trump v pátek zavedl dodatečné 10procentní celosvětové clo na dovoz do Spojených států poté, co Nejvyšší soud zrušil velkou část jeho rozsáhlých celních opatření. Uvedla to agentura AFP, která napsala, že rozhodnutí soudu zasadilo výraznou ránu Trumpově klíčové ekonomické politice.
Americký prezident podepsal nařízení o clech v Oválné pracovně a na sociálních sítích uvedl, že opatření je „účinné téměř okamžitě“. Během uplynulého roku spontánně zaváděl různé celní sazby s cílem vyvíjet politický tlak na země – spojence i rivaly.
Nové dodatečné 10procentní clo pro všechny země světa má nabýt účinnosti 24. února a bude platit 150 dní, vyplývá z informačního dokumentu Bílého domu.
Dodatečné clo se však nebude vztahovat na vybrané strategicky důležité nerostné suroviny, energetické nosiče, přírodní zdroje, některá hnojiva a zemědělské produkty, léky, elektroniku, automobily, další druhy dopravních prostředků ani výrobky používané v leteckém a kosmickém průmyslu. Výjimku budou mít i produkty související s národní bezpečností a zboží, jehož dovoz je upraven Dohodou USA-Mexiko-Kanada (USMCA).
Trump obviňuje soudce ze zahraničních zájmů
Nejvyšší soud s konzervativní většinou rozhodl poměrem hlasů šest ku třem, že zákon z roku 1977, o který se Trump opíral při náhlém zavádění cel vůči jednotlivým zemím, „neopravňuje prezidenta ukládat cla“. Verdikt tak zásadně zpochybnil právní základ jeho obchodní politiky.
Trump, který do funkce jmenoval dva soudce, kteří se nyní postavili proti němu, reagoval ostře a bez předložení důkazů tvrdil, že rozhodnutí soudu bylo ovlivněno zahraničními zájmy.
„Stydím se za některé členy soudu, absolutně se stydím, že neměli odvahu udělat to, co je správné pro naši zemi,“ řekl prezident novinářům.
Zároveň prohlásil, že rozhodnutí Nejvyššího soudu ho činí „silnějším než dřív“ a že prezident může „v zájmu ochrany země uvalit ještě vyšší cla“, než zaváděl dosud.
Ministr financí Scott Bessent při vystoupení v Ekonomickém klubu v Dallasu uvedl, že alternativní metoda výběru cel „přinese v roce 2026 prakticky nezměněné příjmy z cel“.