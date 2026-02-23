Ministr Oto Klempíř měl autonehodu. Byl převezen do nemocnice

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě) měl v pondělí ráno autonehodu.
K nehodě došlo krátce po osmé hodině na Vítězném náměstí, když se ministrova auta s majáčkem na střeše střetla s dalším osobním vozidlem. Informovaly o tom Seznam Zprávy. „Teď řešíme jeho zdravotní stav, není mu nejlépe,“ uvedl Boris Šťastný, ministr Motoristů pro sport.
„Dnes došlo během cesty ministra kultury Oto Klempíře do zaměstnání k dopravní nehodě. Ministr byl po nehodě odvezen náhradním vozidlem na ministerstvo kultury, kde začal pociťovat zdravotní obtíže,“ uvedla mluvčí Motoristů a zároveň ministerstva kultury Barbora Šťastná.
„Z tohoto důvodu byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ministra transportovala do Ústřední vojenské nemocnice k dalším vyšetřením. O jejich výsledcích a zdravotním stavu pana ministra vás budeme informovat,“ dodala.
Klempíř podle informací utrpěl náraz do hlavy a musí se provést CT vyšetření.