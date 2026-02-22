Po dlouhých sněžných dnech se příští týden konečně dočkáme mírného oteplení. Přestože začátek týdne bude zamračaný a deštivý, koncem týdne očekáváme sluníčko a příjemných 15, ojediněle dokonce i 17 stupňů.
V pondělí bude podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na většině území Česka zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Na horách bude i sněžit. Odpoledne se na chvíli vyjasní, ale večer opět očekáváme déšť. Podobné počasí můžeme čekat i v úterý, kdy budou déšť doprovázet teploty kolem pěti až devíti stupňů.
Může být až 17 stupňů
Ve středu se počasí začne lámat. Déšť ustane, ale probudíme se do šedivého rána. Budou se objevovat mlhy, v noci a ráno i mrznoucí. Odpoledne se ale dočkáme sluníčka a denní teploty se vyšplhají až na 13 stupňů.
Stejně tak ve čtvrtek můžeme ráno očekávat mlhy, pak už bude polojasno a teploty kolem deseti až 14 stupňů. V pátek se můžou vyšplhat dokonce na 15 stupňů, ojediněle až na 17.
O víkendu se potom mírně ochladí a místy se opět objeví déšť nebo přeháňky. Noční teploty by se měly stabilně držet nad bodem mrazu, nejčastěji v rozmezí 6 až 1 °C. Přes den pak bude kolem 12 stupňů.