Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Valentina Mihely
dnes 22. února 2026 v 10:32
Čas čtení 0:39

PŘEDPOVĚĎ: Česko se konečně dočká oteplení. Podívej se, kolik stupňů bude příští týden

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
PŘEDPOVĚĎ: Česko se konečně dočká oteplení. Podívej se, kolik stupňů bude příští týden
Zdroj: freepik/wirestock/volně k použití

Po dlouhých sněžných dnech se příští týden konečně dočkáme mírného oteplení. Přestože začátek týdne bude zamračaný a deštivý, koncem týdne očekáváme sluníčko a příjemných 15, ojediněle dokonce i 17 stupňů.

V pondělí bude podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na většině území Česka zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Na horách bude i sněžit. Odpoledne se na chvíli vyjasní, ale večer opět očekáváme déšť. Podobné počasí můžeme čekat i v úterý, kdy budou déšť doprovázet teploty kolem pěti až devíti stupňů.

21. února 2026 v 14:18 Čas čtení 0:45 MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí

Může být až 17 stupňů

Ve středu se počasí začne lámat. Déšť ustane, ale probudíme se do šedivého rána. Budou se objevovat mlhy, v noci a ráno i mrznoucí. Odpoledne se ale dočkáme sluníčka a denní teploty se vyšplhají až na 13 stupňů.

Stejně tak ve čtvrtek můžeme ráno očekávat mlhy, pak už bude polojasno a teploty kolem deseti až 14 stupňů. V pátek se můžou vyšplhat dokonce na 15 stupňů, ojediněle až na 17.

O víkendu se potom mírně ochladí a místy se opět objeví déšť nebo přeháňky. Noční teploty by se měly stabilně držet nad bodem mrazu, nejčastěji v rozmezí 6 až 1 °C. Přes den pak bude kolem 12 stupňů.

zima slunce Ilustrační foto počasie, zima, slnko, sneh zima, chlad, mráz
Zobrazit galerii
(4)
19. února 2026 v 12:01 Čas čtení 1:25 Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
15. února 2026 v 15:59 Čas čtení 1:07 Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Předpověď počasí
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 13:22
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
před 49 minutami
PŘEDPOVĚĎ: Česko se konečně dočká oteplení. Podívej se, kolik stupňů bude příští týden
PŘEDPOVĚĎ: Česko se konečně dočká oteplení. Podívej se, kolik stupňů bude příští týden
včera v 14:18
MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí
MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí
včera v 17:11
Slovensko zasáhlo zemětřesení: Seismolog pro Refresher objasnil, zda hrozí další otřesy
Slovensko zasáhlo zemětřesení: Seismolog pro Refresher objasnil, zda hrozí další otřesy
včera v 15:00
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
včera v 13:22
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
včera v 15:00
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
včera v 14:18
MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí
MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí
včera v 17:11
Slovensko zasáhlo zemětřesení: Seismolog pro Refresher objasnil, zda hrozí další otřesy
Slovensko zasáhlo zemětřesení: Seismolog pro Refresher objasnil, zda hrozí další otřesy
včera v 09:38
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
9
15. 2. 2026 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
včera v 13:22
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
15. 2. 2026 12:03
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
před 3 dny
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
Lifestyle news
Tvůj profil nezemře s tebou: Meta patentovala AI pro správu profilů mrtvých uživatelů a uživatelek
před 10 minutami
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
před 3 hodinami
ZOH 2026: Další medaile pro Česko! Biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala bronz
včera v 14:56
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
včera v 12:28
Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo
včera v 10:33
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
včera v 07:49
Nosí je Bad Bunny nebo Cate Blanchett. Teď ABODI představilo kabelky s českou značkou Vuch
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
před 2 dny
VIDEO: Sourozenci ze Hry o trůny se líbají v novém filmu. Reakce znechucených herců tě pobaví
před 2 dny
Hezucká čelí po smrti manžela útokům na sítích. Závistivcům poslala vzkaz
před 2 dny
Česko Všechno
MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí
včera v 14:18
MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí
Výstraha před ledovkou začne platit v neděli ráno.
Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
1
před 3 dny
Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
Hrozivý útok v Šumperku: Muž bodnul taxikářku do krku, žena v umělém spánku bojuje o život
1
před 4 dny
Hrozivý útok v Šumperku: Muž bodnul taxikářku do krku, žena v umělém spánku bojuje o život
PRŮZKUM: Více než polovina Čechů*Češek si myslí, že by Pavel měl znovu kandidovat
před 2 dny
PRŮZKUM: Více než polovina Čechů*Češek si myslí, že by Pavel měl znovu kandidovat
Česká letiště pokořila loni předcovidový rekord
před 3 dny
Česká letiště pokořila loni předcovidový rekord
Předpověď na víkend: Mrazivé dny ukončí výrazné oteplení
před 3 dny
Předpověď na víkend: Mrazivé dny ukončí výrazné oteplení
Zahraničí Všechno
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
před 2 dny
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
včera v 13:22
Německý generál varuje: Putin může Evropě způsobit utrpení, jaké si neumíme představit
před 2 dny
Král Karel reagoval na zadržení bratra Andrewa. Ten bude vyšetřován na svobodě
Česko Všechno
MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí
včera v 14:18
MAPA: Česko zasáhne ledovka, pak mohou přijít povodně. Podívej se, kde hrozí nebezpečí
1
před 3 dny
Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
1
před 4 dny
Hrozivý útok v Šumperku: Muž bodnul taxikářku do krku, žena v umělém spánku bojuje o život
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
před 4 dny
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
23. 1. 2026 12:44
Česka zbrojařská firma vstoupilo na burzu. Ze Strnada je nejbohatší Čech

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Na zimních olympijských hrách v Cortina d’Ampezzo se odehrál moment, který přesně vystihuje napětí mezi zvláštně platnými olympijskými pravidly a realitou ruské agrese na Ukrajině.
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
8. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Více
Domů
Sdílet
Diskuse