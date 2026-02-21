Výstraha před ledovkou začne platit v neděli ráno.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před ledovkou, která bude v neděli od 6:00 do 15:00 platná pro části Olomouckého, Moravskoslezského a Pardubického kraje.
Ledovka a riziko povodní
Zejména na severozápadní a střední Moravě se může vyskytnout mrznoucí déšť, který může vytvářet nebezpečnou ledovku. I když se oblast s mrznoucím deštěm bude s oteplováním postupně zmenšovat, lokálně se může ledovka tvořit i jinde, například v Podkrkonoší.
„Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně,“ uvádí ČHMÚ.
Už během večera a v noci na neděli se očekává prudké oteplení s deštěm a táním sněhu, což zvyšuje i riziko povodní a vzestupu hladin řek. Výstraha před povodňovými jevy začne platit v neděli večer od 18:00 a bude trvat do odvolání. Týkat se bude oblasti jižních a severovýchodních Čech.
„V důsledku vyšších teplot, dešťových srážek postupně i v horských oblastech a s tím souvisejícího tání sněhu, očekáváme od nedělního večera 22. 2. dosažení 1. SPA (stupeň povodňové aktivity) v povodí horní Jizery, Cidliny a také v povodí Nežárky a Lužnice,“ varuje ČHMÚ.