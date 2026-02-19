Česká letiště pokořila loni předcovidový rekord

V roce 2025 odbavila česká letiště celkem 19,28 milionu cestujících, čímž se nejen dostala zpět na předvocidovou úrověň, ale dokonce ji i překonala.
„Letecká doprava v České republice má za sebou další silný rok,“ uvádí v tiskové zprávě ERV Evropské cestovní pojišťovny její manažer komunikace a marketingu Vlastimil Divoký.
Praha rekord těsně nepřekonala
Letiště v Česku v roce 2025 odbavila o 7,8 procenta více pasažérů*pasažérek než rok předtím. Pražské Letiště Václava Havla zaznamenalo dokonce 8,5 procentní meziroční nárůst, prošlo jím loni celkem 17,75 milionu cestujících. V případě největšího českého to však na rekordní čísla z roku 2019 o pouhých 0,3 procenta nestačilo.
Lidé čím dál častěji létají z regionů
Pokračuje však popularita odletů z menších regionálních letišť, která se stala oblíbenou alternativou. Ta v roce 2025 odbavila přes milion a půl cestujících, což je o 49 procent více než před pandemií. „Dlouhodobě si nejlépe vedou letiště v Brně, Ostravě a Pardubicích,“ informuje Divoký.
Například brněnským letištěm prošlo loni přes 739 tisíc cestujících, to je o 36 procent více než v roce 2019, Ostrava si polepšila o 57 procent, Pardubice dokonce téměř o 100 procent. Počet cestujících se také každý rok navyšuje v Českých Budějovicích, tam ale letiště v roce 2019 ještě nebylo v provozu pro mezinárodní lety.
Jediné regionální letiště, které se nevrátilo na úroveň před covidem, je to v Karlových Varech, které zaznamenalo oproti roku 2019 pokles o více než 70 procent. Loni jím prošlo 18 tisíc cestujících, v roce 2019 jich bylo přes 62 tisíc. Důvodem je jak úbytek ruské klientely, tak především omezení charterových letů.