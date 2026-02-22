Podvodníci žádají uživatele na WhatsAppu o hlasování v soutěži. Po rozkliknutí zaslaného odkazu všem tvým kontaktům pošlou zprávu, kde říkáš, že jsi v nouzi a prosíš je o půjčení peněz. Škody se pohybují v řádu desetitisíců, někdy jsou ale mnohem větší.
Schéma podvodu je jednoduché. Od známého ti přijde žádost o hlasování v taneční nebo jiné soutěži s odkazem, na který máš kliknout. Po rozkliknutí odkazu ale podvodníci získají tvoje přístupové údaje k účtu na WhatsAppu a napárují tvůj účet na svoje zařízení, varuje policie.
Potom z tvého čísla rozešlou tvým kontaktům žádost o půjčení peněz. Tvým jménem říkají, že se nacházíš v naléhavé situaci, kvůli které máš zablokovaný účet, a že peníze vrátíš hned další den. Zpráva často obsahuje konkrétní číslo účtu, kam mají peníze poslat. Podvodníci spoléhají na důvěru mezi známými a rodinou.
Podle policie se škody pohybují většinou v řádech desetitisíců korun, někdy jsou částky ale i mnohem větší. Podvod není žádnou novinkou, používají ho už od minulého roku.
Na nic nikdy neklikej
Policie vydala několik doporučení, jak se tomuto podvodu vyhnout. Nejdůležitější je neklikat na žádné odkazy na hlasování v soutěži, i když přijdou ze známého čísla. Právě skrze rozklikávání odkazů se podvodníci nejsnáze a nejčastěji dostávají k uživatelským datům.
Pokud ti již od známého přes WhatsApp přijde žádost o půjčení peněz, vždy si ověř, že je pravdivá. Nestačí jen odepsat ve stejné konverzaci. Podvodníci ji totiž dokáží infiltrovat a přes textové zprávy odpovídat. Lepší je dotyčnému zavolat a zeptat se telefonicky, jestli skutečně potřebuje pomoct.
Pokud pojmeš podezření, že by se mohlo jednat o podvod, zavolej na linku 158. Policie o tomto podvodu ví a bude vědět, jak dále postupovat.