Slovensko v sobotu zasáhlo zemětřesení. Otřesy lidé cítili zejména v Šamoríně a Bratislavě.
Dnes odpoledne pocítili obyvatelé Bratislavy a Šamorína zemětřesení. Portál Evropsko-středomořského seismologického centra (EMSC) uvádí, že se jednalo o otřesy o síle 4,3. Původní data ukazovala magnitudu 4,6.
O aktuální situaci jsme hovořili s prof. RNDr. Petrem Moczou, DrSc., seismologem působícím na Univerzitě Komenského v Bratislavě a ve Slovenské akademii věd.
Seismolog vysvětluje, že při zemětřesení o síle kolem 4,6 lze očekávat, že ho pocítí 60 procent lidí nacházejících se v budovách v dosahu zemětřesení. „Zda takové zemětřesení způsobí i drobné škody na omítce, střeše nebo komínech, velmi závisí na kvalitě stavby, stavebním materiálu a na tom, na jakém podloží se daný dům nebo budova nachází,“ říká.
Podle informací od Ministerstva vnitra SR se aktuálně neočekávají další otřesy, seismolog však tvrdí, že se to nedá vyloučit: „To, zda šlo o jednorázové zemětřesení nebo první ze série zemětřesení, vám nikdo na světě nedokáže odpovědět ani ve vztahu k libovolné jiné lokalitě. Takže nevíme. Vyloučit se to nedá.“