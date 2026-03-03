Hlavní témata
Aktuální témata
Lukáš Turčan/refresher.sk
dnes 3. března 2026 v 7:52
Čas čtení 1:18

Tisíce turistů uvízly v SAE. Stát i soukromníci jim poskytnou ubytování a stravu zdarma

Tisíce turistů uvízly v SAE. Stát i soukromníci jim poskytnou ubytování a stravu zdarma
Zdroj: Unsplash/Karthik B K/volně k užití

Spojené arabské emiráty budou platit za hotely a stravu pro turisty a turistky, kteří nemohou odcestovat.

Turisté a cestující, kteří uvázli v Abú Dhabí po uzavření letišť, budou mít ubytování a stravu hrazené státem. Potvrdil to Department of Culture and Tourism (DCT) – Abú Dhabí. Informoval o tom portál The National News.

Podle General Civil Aviation Authority (GCAA) je dočasné ubytování a strava zajištěny pro více než 20 tisíc cestujících, jejichž lety byly zrušeny během uzavření letišť a vzdušného prostoru SAE v souvislosti s raketovými útoky na Írán.

Také soukromé společnosti se zapojily do pomoci. Například Airbnb Homes otevřela několik apartmánů zdarma pro uvázlé turisty v Dubaji. Podobně Danube Properties nabídla bezplatné ubytování s prioritou pro rodiny s dětmi a starší cestující.

Jak pomoc funguje?

  • Department of Culture and Tourism – Abú Dhabí vydal hotelům pokyn, aby hostům, kteří nemohou odcestovat, automaticky prodloužili pobyt. Informuje The Economic Times.
  • Náklady následně proplácí stát přímo hotelům. Cestující si tedy nemusejí samostatně žádat o peníze, pokud již jsou ubytováni v hotelu zapojeném do schématu. (pozn. jedná se o hotely v Abú Dhabí.)

Upozornění pro cestující

  • Úřady vyzvaly cestující, aby necestovali na letiště, aniž by si nejprve ověřili stav svého letu u letecké společnosti.
  • Cestujícím se doporučuje, aby aktualizovali své kontaktní údaje v rezervacích, aby mohli dostávat notifikace v reálném čase o zrušeních letů, vrácení peněz nebo možnostech přebookování.
  • Cestující jsou zároveň upozorňováni, aby své lety nerušili sami ještě předtím, než je oficiálně zruší letecká společnost, což by mohlo ovlivnit jejich nárok na kompenzaci nebo další možnosti náhradního letu.

Podle úřadů další aktualizace o znovuotevření vzdušného prostoru a obnovení letů budou záviset na bezpečnostních posouzeních a zmírnění vojenského napětí. Do té doby je cílem rozhodnutí SAE proplatit náklady na ubytování a stravu a zmírnit dopad na uvázlé turisty během probíhající krize.

Související témata:
Zahraničí Írán Zprávy ze světa
