Světové mocnosti se snaží zabránit totální válce na Blízkém východě.
Francouzský prezident Emmanuel Macron reaguje na nejnovější dění na Blízkém východě výzvou ke svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN. Zatímco Francie varuje před důsledky války, Norsko otevřeně kritizuje Izrael za porušení mezinárodního práva.
Francouzský prezident zdůraznil vážnost situace:
„Vypuknutí války mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem má vážné důsledky pro mezinárodní mír a bezpečnost,“ varoval Macron s tím, že probíhající eskalace je nebezpečná pro všechny a musí se ukončit.
Podle Macrona musí íránský režim pochopit, že už nemá jinou možnost než jednat o svém jaderném a balistickém programu. Zároveň se zastal íránských občanů:
„Íránci musí mít také možnost svobodně budovat svou budoucnost. Masakry spáchané islámským režimem ho diskvalifikují a vyžadují, aby občanům opět vrátil hlas. Čím dříve, tím lépe,“ zdůraznil.
O plánu svolat Radu bezpečnosti OSN již jednal íránský ministr zahraničních věcí Abbás Arákčí se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Rusko v telefonickém rozhovoru přislíbilo Íránu podporu.
Sledují bezpečnost svých vojáků
Francie i Itálie pozorně sledují bezpečnost svých vojáků v regionu. Francouzské jednotky působí na základnách v Kataru, SAE a Jordánsku, které se staly cílem íránské odvety. Italská premiérka Giorgia Meloni potvrdila, že ačkoliv íránský útok vážně poškodil přistávací dráhu v Kuvajtu, žádní italští vojáci neutrpěli zranění. Meloni dodala, že Řím podporuje každou iniciativu na snížení napětí.
Ostrou kritiku na adresu Izraele vzneslo Norsko. Ministr zahraničních věcí Espen Barth Eide v e-mailu pro agenturu AFP zpochybnil zákonnost izraelského preventivního úderu:
„Preventivní útok by vyžadoval existenci bezprostřední hrozby,“ upozornil ministr.
Norsko podle něj vyzývá všechny strany, aby se chovaly zdrženlivě a nezanevřely na hledání diplomatického řešení konfliktu.