Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
TASR
dnes 3. března 2026 v 9:28
Čas čtení 0:53

Útok USA a Izraele na Írán zvedl ceny ropy. Pohonné hmoty mohou zdražit o dva až pět centů za litr

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Útok USA a Izraele na Írán zvedl ceny ropy. Pohonné hmoty mohou zdražit o dva až pět centů za litr
Zdroj: Getty Images/Sean Gallup

Trhy započítávají riziko širšího konfliktu, ohroženy mohou být dodávky přes strategický Hormuzský průliv.

Útok USA a Izraele na Írán okamžitě rozhýbal finanční trhy. Cena ropy vyskočila přibližně o 10 procent k úrovni 80 dolarů za barel a analytici nevylučují další růst až k hranici 100 dolarů. „Finanční trhy už neoceňují jen napětí, ale začaly zohledňovat reálné geopolitické riziko a možnost širšího vojenského konfliktu,“ uvedl analytik XTB Matej Bajzík. Podle něj by to mohlo v nejbližších dnech znamenat zdražení pohonných látek o dva až pět centů za litr.

Hormuzský průliv jako rizikový bod

Růst cen souvisí především s obavami o dodávky ropy přes strategický Hormuzský průliv. „Írán sice zatím průliv formálně neblokuje, ale doprava ropy je částečně omezena, protože některé společnosti váhají s posíláním tankerů do oblasti,“ doplnil Bajzík.

Analytik Slovenské spořitelny Matej Horňák připomněl, že Írán denně vyváží přibližně 1,6 milionu barelů ropy a přes Hormuzský průliv prochází až pětina světové spotřeby ropných kapalin a LNG.

Zdražil také plyn a zlato

Napětí se projevilo i na cenách zemního plynu, který zdražil o přibližně čtvrtinu a blíží se k 1 000 korunám za megawatthodinu. Výrazně rostla i cena zlata. „Zdá se, že trh momentálně více zohledňuje globální averzi k riziku než politický faktor samotný,“ dodal Bajzík.

Dolar jako bezpečný přístav

Dolar v reakci na zvýšenou nejistotu posílil a kurz se pohybuje okolo 20,8 korun. Investoři totiž v čase geopolitického napětí přesouvají kapitál do amerických aktiv, která vnímají jako bezpečnější.

4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
1. března 2026 v 8:58 Čas čtení 1:23 V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
2. března 2026 v 8:14 Čas čtení 0:48 Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Írán Izrael Spojené státy americké (USA)
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 15:58
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
před 3 hodinami
Na sítích začal trendovat #SendBarron. Trumpův syn ale údajně narukovat nemůže
Na sítích začal trendovat #SendBarron. Trumpův syn ale údajně narukovat nemůže
včera v 13:25
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
před 44 minutami
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
včera v 14:48
PŘEDPOVĚĎ: Česko si užije nadprůměrně teplé počasí! Podívej se, co nás tento týden čeká
PŘEDPOVĚĎ: Česko si užije nadprůměrně teplé počasí! Podívej se, co nás tento týden čeká
včera v 15:58
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
před 3 hodinami
Na sítích začal trendovat #SendBarron. Trumpův syn ale údajně narukovat nemůže
Na sítích začal trendovat #SendBarron. Trumpův syn ale údajně narukovat nemůže
včera v 13:25
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
Žena skočila pod metro na Hlavním nádraží, na místě zemřela. Linka C je po přerušení opět v provozu
včera v 14:48
PŘEDPOVĚĎ: Česko si užije nadprůměrně teplé počasí! Podívej se, co nás tento týden čeká
PŘEDPOVĚĎ: Česko si užije nadprůměrně teplé počasí! Podívej se, co nás tento týden čeká
včera v 08:14
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
před 2 dny
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
26. 2. 2026 12:45
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
před 2 dny
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
včera v 15:58
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
před 3 dny
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Lifestyle news
V Praze se objevily záhadné billboardy. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
před 25 minutami
Apple představil nový iPhone 17e. Má být výkonnější, odolnější a dostupnější než jiné modely
před hodinou
„Vypadá, jako by s*al v lese.“ Tvůrce God of War komentoval první fotku z chystaného seriálu
před 2 hodinami
Bude Cillian Murphy novým Voldemortem? Herec prolomil mlčení a vyjádřil se ke spekulacím
dnes v 09:41
VIDEO: Z nevinné pohádky se stal temný horor pro dospělé. Tento Pinocchio rozhodně není pro děti
dnes v 08:16
VIDEO: Konečně je tady trailer na Scary Movie 6! Vrací se oblíbené postavy, připrav se i na pořádnou dávku bizarností
včera v 17:52
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
včera v 17:02
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
včera v 16:29
„Teď se ukáže, jestli se dokázal poučit.“ Tadeáš Růžička je po 17 měsících za mřížemi znovu na svobodě
včera v 13:41
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz
včera v 12:57
Zahraničí Všechno
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
před 2 dny
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Shrnujeme dění v Íránu a na celém Blízkém východě po útoku Izraele a USA.
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
včera v 07:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
1
před 2 dny
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
včera v 08:14
Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
Macron chce mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Varuje před důsledky války
před 2 dny
Macron chce mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Varuje před důsledky války
Většina lidí v USA nesouhlasí s útokem na Írán. Schvaluje ho jen zhruba čtvrtina obyvatel
včera v 09:55
Většina lidí v USA nesouhlasí s útokem na Írán. Schvaluje ho jen zhruba čtvrtina obyvatel
Česko Všechno
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
včera v 15:58
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
před 44 minutami
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
včera v 14:48
PŘEDPOVĚĎ: Česko si užije nadprůměrně teplé počasí! Podívej se, co nás tento týden čeká
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
26. 2. 2026 8:09
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
3. 2. 2026 15:31
Třetina nájemních smluv v metropolích patří cizincům*cizinkám. Co očekávají od prémiového bydlení?
Zahraničí Všechno
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
před 2 dny
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
včera v 07:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
1
před 2 dny
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
včera v 07:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
Ruská invaze na Ukrajinu vstupuje do pátého roku a lživých narativů, které ji mají za úkol ospravedlnit, stále přibývá.
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
před 2 dny
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
24. 2. 2026 17:00
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
Více
Domů
Sdílet
Diskuse