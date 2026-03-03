Trhy započítávají riziko širšího konfliktu, ohroženy mohou být dodávky přes strategický Hormuzský průliv.
Útok USA a Izraele na Írán okamžitě rozhýbal finanční trhy. Cena ropy vyskočila přibližně o 10 procent k úrovni 80 dolarů za barel a analytici nevylučují další růst až k hranici 100 dolarů. „Finanční trhy už neoceňují jen napětí, ale začaly zohledňovat reálné geopolitické riziko a možnost širšího vojenského konfliktu,“ uvedl analytik XTB Matej Bajzík. Podle něj by to mohlo v nejbližších dnech znamenat zdražení pohonných látek o dva až pět centů za litr.
Hormuzský průliv jako rizikový bod
Růst cen souvisí především s obavami o dodávky ropy přes strategický Hormuzský průliv. „Írán sice zatím průliv formálně neblokuje, ale doprava ropy je částečně omezena, protože některé společnosti váhají s posíláním tankerů do oblasti,“ doplnil Bajzík.
Analytik Slovenské spořitelny Matej Horňák připomněl, že Írán denně vyváží přibližně 1,6 milionu barelů ropy a přes Hormuzský průliv prochází až pětina světové spotřeby ropných kapalin a LNG.
Zdražil také plyn a zlato
Napětí se projevilo i na cenách zemního plynu, který zdražil o přibližně čtvrtinu a blíží se k 1 000 korunám za megawatthodinu. Výrazně rostla i cena zlata. „Zdá se, že trh momentálně více zohledňuje globální averzi k riziku než politický faktor samotný,“ dodal Bajzík.
Dolar jako bezpečný přístav
Dolar v reakci na zvýšenou nejistotu posílil a kurz se pohybuje okolo 20,8 korun. Investoři totiž v čase geopolitického napětí přesouvají kapitál do amerických aktiv, která vnímají jako bezpečnější.