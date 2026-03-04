Socialistický klenot zmizí z mapy Opavy. Začíná demolice Slezanky

Socialistická šeď nebo bourání architektonické památky? V Opavě začala demolice někdejšího obchodního centra Slezanka.
O jeho demolici se mluví již několik let a ztráta ikonického objektu nebude vadit většině opavských obyvatel. Přesto ale magistrát čelí kritice za demolici objektu v srdci památkové zóny města, hned vedle Slezského divadla.
V pondělí 2. března začala demoliční technika rozebírat betonovou konstrukci obchodního centra. „Hotovo by mělo být někdy do konce dubna,“ uvedl Opavskému deníku mluvčí magistrátu Roman Konečný. „Pak budou následovat další etapy, jako je archeologický průzkum, rozšiřování demolice na další části a architektonická soutěž. Takže nás čeká hodně práce.“
Bourání objektu začalo 9. února přípravnými kroky. Úvodní fáze se omezuje výhradně na nadzemní patra v úseku od kostela ke vchodu, přičemž kavárna zůstane nedotčena.
Záměrem radnice je v těchto místech zrekonstruovat dřívější uliční linii Horního náměstí. Plánuje se proto stavba nejméně šesti obytných budov, které budou citlivě navrženy tak, aby nenarušily historickou atmosféru, proporce ani původní rozdělení pozemků v samotném srdci města.