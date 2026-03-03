Hlavní témata
Anna Sochorová
dnes 3. března 2026 v 14:45
Čas čtení 1:01

VIDEO: Stand-up comedy místo krizové komunikace? Lidé kritizují zpackanou tiskovku Macinkova resortu

VIDEO: Stand-up comedy místo krizové komunikace? Lidé kritizují zpackanou tiskovku Macinkova resortu
Zdroj: Motoristé sobě/propagační materiál

Místo uklidnění veřejnosti a jasných instrukcí pro české občany v nouzi přišly rozpaky a projev plný nervozity.

Nedělní tiskový brífink Ministerstva zahraničních věcí k eskalaci napětí na Blízkém východě skončil komunikační katastrofou. Ministr Petr Macinka (Motoristé) na ostře sledované vystoupení vůbec nedorazil a jeho mluvčí Adam Čörgő se před kamerami viditelně trápil.

Krizový štáb, který ministr svolal na nedělní odpoledne, měl uklidnit obavy Čechů*Češek v zasaženém regionu. Realita před novináři však byla jiná. Ministr se omluvil kvůli „pracovnímu programu“ a vyslal za sebe mluvčího Čörgőho. Ten během minutového proslovu působil nejistě a po jeho skončení u mikrofonu rozpačitě přešlapoval.

„Stand-up comedy,“ zní od opozice

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Opoziční politici*političky nešetřili tvrdými slovy a poukazovali na to, že v době mezinárodní krize je takové vystoupení hazardem s důvěrou občanů.

„To, jak rychle zvládl Petr Macinka zdecimovat ministerský úřad, se jen tak nevidí. Dělá tam čistky a skončí to tiskovkou mluvčího, která vejde do dějin stand-up comedy,“ uvedl místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek s tím, že ministr by měl okamžitě rezignovat.

13. února 2026 v 16:30

Podobně se vyjádřila i europoslankyně Danuše Nerudová (STAN), která upozornila na nefunkční krizové linky a bezradnost turistů*turistek. „Mluvčí byl nervózní jak před maturitní komisí. Pane ministře, začněte jednat,“ vzkázala Macinkovi na X.

Část veřejnosti v komentářích na sociálních sítích vyjadřuje mluvčímu spíše lehký soucit. Kritika se snáší na hlavu vedení resortu za to, že do takto vypjaté situace vyslalo nezkušeného člověka. Podle mnoha komentujících byl Čörgő „hozen přes palubu“ a musel čelit situaci, kterou měl v první řadě řešit sám ministr.

V době, kdy čeští*české občané*občanky v zahraničí čekají na věrohodné informace, dostali místo nich ukázku komunikační nejistoty, která situaci v regionu rozhodně neuklidnila.

3. března 2026 v 13:11
20. února 2026 v 11:00
3. března 2026 v 15:34
Související témata:
Politika Česko Petr Macinka Politika
