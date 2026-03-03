Hlavní témata
Michal Drahný TASR
dnes 3. března 2026 v 17:50
Čas čtení 0:34

Íránské revoluční gardy mají nového velitele. Je hledaný Interpolem pro protiizraelské atentáty

Ahmad Vahidi, který je mezinárodně hledán v souvislosti s bombovými útoky na izraelské a židovské cíle v Argentině v 90. letech, se stal novým velitelem Islámské revoluční gardy.

Ve funkci nahradil Mohammada Pákpúra, který byl zabit v sobotu 28. února během společné letecké operace Spojených států amerických a Izraele. Argentinské a izraelské úřady podezřívají Vahidiho z účasti na bombovém útoku na izraelskou ambasádu v Buenos Aires v roce 1992, při kterém zahynulo 29 lidí. O dva roky později zničil výbuch nákladního vozu naloženého výbušninami židovské komunitní centrum AMIA v argentinském hlavním městě, přičemž zahynulo 85 lidí a přibližně 300 bylo zraněno.

Argentina a Izrael dlouhodobě tvrdí, že centrum AMIA bylo napadeno proíránským militantním hnutím Hizballáh na žádost Teheránu. Argentinský soud shledal Írán odpovědným za útok v roce 2024, více než tři desetiletí po útocích, a označil jej za „teroristický stát“.

V reakci na podporu Íránu Hizballáhem zahájily Izraelské obranné síly raketové útoky na hlavní město Libanonu Bejrút a celý jih země, zejména město Týr. Libanonské ministerstvo zdravotnictví eviduje 31 mrtvých a 149 zraněných.

Ahmad Vahidi (vpravo) se stal novým šéfem Íránských revolučních gard
Ahmad Vahidi (vpravo) se stal novým šéfem Íránských revolučních gard Zdroj: Wikimedia Commons / volně k užití
