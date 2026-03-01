Pentagon chtěl nasadit AI ke sledování civilistů a výrobě zbraní. Firma odmítla, Trump teď hrozí žalobou

Technologická společnost Anthropic v pátek oznámila, že se bude soudit. Prezident Spojených států Donald Trump v ten samý den nařídil federálním úřadům, aby přestaly používat umělou inteligenci (AI) Claude, kterou společnost vlastní.
Anthropic nesouhlasili s podmínkami, které jim vláda kladla. Chtěla jejich umělou inteligenci využívat pro masové sledování domácností a pro plně autonomní zbraňové systémy.
Claude AI sdílel v příspěvku na Instagramu vyjádření šéfa společnosti Anthropic Daria Amodeia. „Nebudeme vědomě poskytovat produkt, který ohrožuje americké vojáky a civilisty,“ prohlásil. „Není to slučitelné s demokratickými hodnotami,“ vysvětlil postoj společnosti.
Ministr obrany Pete Hegseth dal společnosti ultimátum, aby do pátku armádě umožnila používat chatbota Clauda bez omezení, která platí pro běžné uživatele, píší Novinky.cz. Když společnost neuposlechla, ministerstvo ji označilo za „bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce“ a Trump se rozhodl s ní rozvázat spolupráci.