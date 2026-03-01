Hlavní témata
Lucie Novotná
dnes 1. března 2026 v 7:16
Čas čtení 0:25

Pentagon chtěl nasadit AI ke sledování civilistů a výrobě zbraní. Firma odmítla, Trump teď hrozí žalobou

Pentagon chtěl nasadit AI ke sledování civilistů a výrobě zbraní. Firma odmítla, Trump teď hrozí žalobou
Zdroj: TASR/AP

Technologická společnost Anthropic v pátek oznámila, že se bude soudit. Prezident Spojených států Donald Trump v ten samý den nařídil federálním úřadům, aby přestaly používat umělou inteligenci (AI) Claude, kterou společnost vlastní.

Anthropic nesouhlasili s podmínkami, které jim vláda kladla. Chtěla jejich umělou inteligenci využívat pro masové sledování domácností a pro plně autonomní zbraňové systémy.

Claude AI sdílel v příspěvku na Instagramu vyjádření šéfa společnosti Anthropic Daria Amodeia. „Nebudeme vědomě poskytovat produkt, který ohrožuje americké vojáky a civilisty,“ prohlásil. „Není to slučitelné s demokratickými hodnotami,“ vysvětlil postoj společnosti.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Claude by Anthropic (@claudeai)

Ministr obrany Pete Hegseth dal společnosti ultimátum, aby do pátku armádě umožnila používat chatbota Clauda bez omezení, která platí pro běžné uživatele, píší Novinky.cz. Když společnost neuposlechla, ministerstvo ji označilo za „bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce“ a Trump se rozhodl s ní rozvázat spolupráci.

20. února 2026 v 11:00 Čas čtení 1:20 Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
20. února 2026 v 13:29 Čas čtení 1:27 PRŮZKUM: Více než polovina Čechů*Češek si myslí, že by Pavel měl znovu kandidovat PRŮZKUM: Více než polovina Čechů*Češek si myslí, že by Pavel měl znovu kandidovat
26. února 2026 v 12:45 Čas čtení 1:24 Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
