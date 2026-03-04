USA zároveň oznámily, že v případě potřeby budou tankery přes průliv doprovázet.
Íránské Revoluční gardy ve středu prohlásily, že mají plnou kontrolu nad Hormuzským průlivem, klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a zemního plynu. Plavidlům, která se pokusí projít průlivem, pohrozily způsobením škod raketami či drony.
Trump slibuje ochranu tankerů americkým námořnictvem
„V současnosti je Hormuzský průliv pod plnou kontrolou námořnictva Islámské republiky,“ píše se v prohlášení, které zveřejnila íránská agentura Fárs. Americký prezident Donald Trump přitom v úterý večer oznámil, že americké námořnictvo začne co nejdříve v případě potřeby doprovázet ropné tankery přes Hormuzský průliv. Spojené státy podle něj v každém případě zaručí volný tok energetických surovin do celého světa.
Trump oznámil, že s okamžitou platností nařídil vládní agentuře pro rozvojové financování (DFC), aby „za velmi rozumnou cenu poskytovala pojištění politických rizik a záruky finanční bezpečnosti“ pro veškerý námořní obchod, zejména v oblasti energetiky, procházející přes Perský záliv. „Tato služba bude k dispozici všem lodním dopravcům,“ uvedl.
Hormuzský průliv je klíčový pro světový obchod s ropou
V důsledku války na Blízkém východě, kterou spustily sobotní americké a izraelské údery na Írán, prudce vzrostly ceny ropy na světových trzích. Plavba přes Hormuzský průliv, spojující Perský záliv s Arabským mořem, se od víkendu prakticky zastavila. Íránské Revoluční gardy již v pondělí varovaly, že podpálí každou loď, která se tudy pokusí proplavit.
Teherán ale průliv oficiálně neuzavřel a íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí ujistil, že to ani nemá v úmyslu. Přes tuto úzkou vodní cestu mezi Íránem a Ománem se za běžného provozu přepravuje přibližně pětina světové produkce ropy.