Fotbalový kouč Petr Vlachovský si během čtyř let ve sprchách a kabinách natáčel 14 hráček prvoligového Slovácka, které vedl. Zapleten měl být i do dětské pornografie.
Policie ho zadržela už v září 2023 a v květnu 2025 ho bez veřejného slyšení odsoudili k jednoletému podmíněnému trestu odnětí svobody a pětiletému zákazu trénování, připomíná iDnes.cz. Hráčkám se tehdy trest zdál příliš mírný. „Takový trest je výsměchem, tohle jsme nečekaly ani v nejhorším scénáři,“ řekla útočnice Jana Žufánková.
Česko se obrací na FIFU
Nyní se případ řeší znovu a Vlachovskému hrozí daleko vyšší trest. „V těchto dnech podáme podnět na FIFA. A nedovedu si představit jiný rozsudek, než že Petr Vlachovský dostane doživotní zákaz trénování,“ cituje iDnes.cz slova Markéty Vochosky Haindlové, právničky zaměřené na sportovní právo a předsedkyně ČAFH.
„Nejde nám jen o tento konkrétní případ, ale o celkové povědomí o problému zneužívání ve sportu. Chceme, aby se něco podobného nikdy neopakovalo,“ vysvětlila s nadějí, že Vlachovský dostane trest, jaký si zaslouží.
Vlachovský údajně nyní dlouhodobě pobývá v Africe. Tam může i trénovat, pětiletý zákaz mu platí pouze v Česku.