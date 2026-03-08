Průliv, který je klíčovou dopravní trasou ve světovém obchodě s ropou, je v současnosti de facto uzavřen.
Ceny ropy se v pátek (6. 3.) opět zvýšily a výrazný nárůst zaznamenaly i za celý týden. Trh reagoval na pokračující konflikt mezi USA a Íránem, který vedl k narušení dodávek ropy z oblasti Blízkého východu. Informuje o tom agentura Reuters.
Cena severomořské ropné směsi Brent s dodávkou v květnu uzavřela páteční obchodování na úrovni 92,69 dolaru za barel (1 945 korun), což představuje nárůst o 7,28 dolaru (152 korun) nebo 8,52 procenta. Cena americké lehké ropy WTI s dubnovým kontraktem dosáhla 90,90 dolaru (1 908 korun) za barel. Ve srovnání s předchozí uzávěrkou to znamená nárůst o 9,98 dolaru (12,21 procenta).
Za celý týden cena ropy WTI vzrostla o 35,63 procenta a cena Brentu o 27 procent, což je nejvíce od jara 2020.
Ceny ropy mohou v nejbližších týdnech stoupat
Katarský ministr energetiky Saad al-Kaabí pro britský deník Financial Times řekl, že ceny ropy mohou v nejbližších týdnech stoupat až na 150 dolarů (3 148 korun) za barel, pokud tankery nebudou moci plout přes Hormuzský průliv. Takový vývoj by podle něj mohl ochromit světové ekonomiky. Průliv, který je klíčovou dopravní trasou ve světovém obchodě s ropou, je v současnosti de facto uzavřený. V roce 2025 jím denně procházelo přibližně 13 milionů barelů, což představovalo přibližně 30 procent surové ropy přepravované po moři.