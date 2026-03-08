Hlavní témata
TASR/refresher.sk
dnes 8. března 2026 v 15:44
Čas čtení 1:30

VIDEO: Teherán zahalila tma. Po útoku na ropné sklady je město plné hustého dýmu, úřady varují před toxickým vzduchem

VIDEO: Teherán zahalila tma. Po útoku na ropné sklady je město plné hustého dýmu, úřady varují před toxickým vzduchem
Zdroj: TASR/AP

Město je k nepoznání.

Teherán v neděli zahalilo šero, hustý černý dým valící se z ropných skladů zasažených izraelskými útoky vyvolal apokalyptický pohled. Slunce zůstalo zastíněné a dezorientovaní lidé museli zapnout světla, aby viděli. Informuje o tom agentura AFP.

„Myslel jsem si, že se mi pokazil budík,“ řekl agentuře AFP řidič okolo padesátky pod podmínkou anonymity.

V ulicích řídily bezpečnostní síly dopravu

Teheránský guvernér Mohammad Sádek Motamediján v neděli ráno prohlásil, že distribuce paliva byla „dočasně přerušena“. „Problém se řeší,“ dodal. Zatím platí pro každé vozidlo v Teheránu omezení na načerpání 20 litrů paliva. Na čerpacích stanicích se tvoří dlouhé zácpy.

Černý dým z hořících ropných skladů se na obloze mísil s dešťovými mraky. To zhoršovalo temnou atmosféru ve městě, kde běžně žije více než 10 milionů lidí.

V ulicích řídily bezpečnostní síly dopravu a měly na sobě speciální pláště a roušky. Úřady varovaly, že škodlivé výpary mohou dráždit oči a způsobit problémy s dýcháním. Vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma a nevětrali.

Íránský Červený půlměsíc uvedl, že do ovzduší se uvolnilo „významné množství toxických uhlovodíků, oxidů síry a dusíku“. Tlaková vlna při explozích rozbila okna okolních budov.

Útoky na ropné sklady byly prvním terčem útoků na íránskou ropnou infrastrukturu od minulé soboty, kdy na Írán zaútočily Izrael a Spojené státy.

Izraelská armáda potvrdila, že zaútočila na „sklady paliva v Teheránu“, které podle ní sloužily „k provozu vojenské infrastruktury“. Místní úřady tvrdily, že na jednom z těchto míst zabili šest lidí a 20 zranili. Agentura AFP tato čísla nemohla nezávisle ověřit.

Uteklo přibližně 100 tisíc lidí

V jednom ze skladů ropa stále hořela více než 12 hodin po útocích, potvrdil reportér AFP.

Neděle je prvním dnem návratu do práce po vyhlášení týdenního volna po smrti nejvyššího vůdce Alího Chameneího při americko-izraelských leteckých útocích minulý víkend. Během 12denní války v červnu minulého roku opustilo Teherán podle místních médií přibližně šest milionů obyvatel. Tentokrát většina zůstala a Organizace spojených národů v úterý odhadla, že uteklo přibližně 100 tisíc lidí.

