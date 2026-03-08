Požár mezitím uhasili.
Spojené státy a Izrael zasáhly během nočních útoků pět ropných zařízení v íránském hlavním městě a jeho okolí, prohlásil zástupce ropné společnosti pro státní televizi. Informuje o tom agentura AFP.
„Včera (v sobotu) v noci byly čtyři ropné sklady a centrum pro přepravu ropných produktů v Teheránu a (zařízení v) Alborzu napadeny nepřátelskými letadly,“ řekl pro státní televizi generální ředitel Národní íránské distribuční společnosti pro ropné produkty Kerámat Vejskaramí.
Dodal, že pět zařízení „bylo poškozeno“, ale „požár byl uhašen“.
