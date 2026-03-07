Americký prezident Donald Trump slibuje Íránu tvrdý útok, íránský prezident Masúd Pezeškijan slibuje tvrdou obranu.
Íránský prezident Masúd Pezeškijan se v sobotu ráno v pořadu státní televize omluvil sousedním arabským zemím Perského zálivu za to, že na ně Írán útočil, a slíbil, že s tím přestane, pokud ani ony na něj nebudou útočit, jak jsme informovali již dříve v tomto článku.
Trump mluví o historické porážce Íránu
Na omluvu a slib Pezeškijana ihned reagoval americký prezident Donald Trump. „Tento slib byl učiněn pouze kvůli neúnavnému útoku USA a Izraele. Je to poprvé za tisíce let, co Írán prohrál s okolními zeměmi Blízkého východu,“ píše v příspěvku na síti Truth Social.
„Írán už není ‚tyranem Blízkého východu‘, ale ‚poraženým Blízkého východu‘ a bude jím po mnoho desetiletí, dokud se nevzdá, nebo, spíše, zcela nezhroutí!" pokračuje s tím, že mu ostatní země Blízkého východu děkují a on jim vzkazuje, že „není zač“.
Zaútočí na nové cíle
Mírnit své útoky na Írán se ale rozhodně nechystá, ba naopak. „Dnes bude Írán zasažen velmi tvrdě!“ varuje a dodává, že „kvůli špatnému chování Íránu jsou vážně zvažovány oblasti a skupiny lidí, které až do této chvíle nebyly považovány za cíl útoku“.
Írán bude „bojovat až do konce“ a jednoznačně odmítá kapitulaci, prohlásil podle BBC prezident Pezeškijan. Íránský velvyslanec ve Velké Británii Seyed Ali Mousavi pro britské zpravodajství řekl, že politikou jeho země je „bránit se.“
Írán chce bojovat i proti sdílení fotek a videí
„Záleží na aktivitách Američanů a izraelského režimu. Pokud bude agrese pokračovat, není pochyb o tom, že se budeme odpovídajícím způsobem bránit,“ vysvětlil postoj Íránu.
Íránské ministerstvo zpravodajských služeb zároveň varuje, že bude monitorovat všechna sdílení záběrů zasažených míst v zemi a „přísně“ jednat s každým, kdo je sdílí do „teroristických satelitních sítí, virtuálních stránek a nepřátelských lidských médií“. Tyto osoby označilo za „žoldnéře Izraele“.