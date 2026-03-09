Od pondělí budou muset weby a platformy s obsahem pro dospělé zavést spolehlivější ověřování věku, aby se k nim nedostali nezletilí.
Nová pravidla vyžadují, aby uživatelé a uživatelky před vstupem na stránky s pornografií, erotickými hrami nebo službami s erotickými chatboty prokázali, že jim je alespoň 18 let. Jednoduché kliknutí na potvrzení věku už nebude stačit.
Platformy mohou využívat například rozpoznávání obličeje, digitální identitu nebo ověření pomocí platebních údajů či dokladů. Cílem opatření je zvýšit ochranu dětí v online prostředí.
Povinnost se týká nejen pornografických webů, ale také herních platforem, aplikací s umělou inteligencí, obchodů s aplikacemi a sociálních sítí. Pokud pravidla nedodrží, hrozí jim pokuty. Austrálie mimo jiné před třemi měsíci zakázala přístup k sociálním sítím osobám mladším 16 let.
Podle některých odborníků mohou lidé nové kontroly obcházet a část uživatelů a uživatelek může mít obavy ze sdílení citlivých osobních údajů. Kritiku vyjádřila také společnost Aylo, která upozorňuje na možné riziko pro soukromí a na to, že uživatelé mohou přecházet na nelegální platformy.
Podobná opatření už dříve přijala také Velká Británie, kde pornografickým webům za porušení pravidel hrozí pokuty až 18 milionů liber.