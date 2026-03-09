Hlavní témata
Valentina Mihely
dnes 9. března 2026 v 8:02
Čas čtení 1:07

PŘEDPOVĚĎ: Česko čekají příjemné teploty. Jarní počasí mohou rozbít bouřky a silný vítr

PŘEDPOVĚĎ: Česko čekají příjemné teploty. Jarní počasí mohou rozbít bouřky a silný vítr
Zdroj: Pexels/volně k užití

Nadcházející týden přinese do Česka typicky proměnlivé jarní počasí. Obloha bude často zatažená nebo oblačná, místy se objeví přeháňky a teploty se většinou udrží mezi 10 a 17 stupni Celsia.

Příjemné teploty, ale i bouřky

Pondělí bude podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) většinou oblačné až zatažené. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku více slunce, oblačnosti ale během dne přibude. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 12 až 16 °C, na horách kolem tisíce metrů se budou pohybovat kolem 9 °C. Foukat bude mírný jižní až jihovýchodní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s. Na Českomoravské vrchovině může přechodně zesílit a v nárazech dosahovat až 55 km/h.

V úterý meteorologové očekávají oblačno až zataženo. Místy se vyskytnou přeháňky a v Čechách nelze vyloučit ani bouřky. Během dne by však mělo srážek postupně ubývat. Noční teploty klesnou na 6 až 2 °C, při vyjasnění mohou spadnout až k -1 °C. Přes den se oteplí na 10 až 15 °C.

Bude až 17 stupňů

Středa přinese o něco příznivější počasí. Očekává se oblačno až polojasno, v noci a ráno se mohou ojediněle tvořit mlhy. Přeháňky se objeví jen místy, především v Čechách. Denní teploty vystoupají na 12 až 17 °C.

Taktéž čtvrtek bude spíše oblačný až zatažený. Zpočátku se může místy objevit polojasno, během dne ale od západu dorazí přeháňky. Večer by měly srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 10 a 15 °C.

Pátek by měl přinést částečné zlepšení. Převládat bude polojasno, ráno se ale místy objeví mlhy. Ojedinělé přeháňky se mohou vyskytnout při přechodně zvětšené oblačnosti. Teploty přes den vystoupají na 11 až 16 °C.

Podle výhledu na víkend a začátek příštího týdne zůstane počasí proměnlivé. Zpočátku bude oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami, postupně ale může přibývat oblačnosti i deště. Denní teploty se nejprve udrží mezi 11 a 16 °C, později mohou klesnout na 8 až 13 °C.

Česko Předpověď počasí
Polské pendolino startuje v Česku, ranní spoj do Prahy byl téměř vyprodaný. Jak se ti líbí „ptakopysk“?
před 26 minutami
Polské pendolino startuje v Česku, ranní spoj do Prahy byl téměř vyprodaný. Jak se ti líbí „ptakopysk“?
Na české koleje poprvé vyjelo polské pendolino.
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
před 3 dny
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
ANKETA: Připadá si generace Z osamělá? Seznamování je pro ni prý čím dál složitější
včera v 17:00
ANKETA: Připadá si generace Z osamělá? Seznamování je pro ni prý čím dál složitější
AKTUÁLNĚ: Václav Moravec po více než 21 letech končí v ČT. Nemůže prý již garantovat nezávislost redakční práce
včera v 14:58
AKTUÁLNĚ: Václav Moravec po více než 21 letech končí v ČT. Nemůže prý již garantovat nezávislost redakční práce
Onemocněl majitel i štamgasti. Hygiena objevila ohnisko žloutenky v hospodě na Praze 6
před 3 dny
Onemocněl majitel i štamgasti. Hygiena objevila ohnisko žloutenky v hospodě na Praze 6
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
14
před 4 dny
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
