Šumpersko má za sebou hodně napjaté chvíle. Minulý týden v pátek tam opilý muž šel na policisty ozbrojený sekerou a nožem. Policie se nyní podělila o video ze zásahu.
Oznámení o muži, který ničil vybavení občanského domu v obci na Šumpersku, přijali policisté na lince 158. „Oznamovatelka uvedla, že z něj má strach a že je pod vlivem alkoholu,“ uvedla mluvčí policie Miluše Zajícová.
Hlídka na místě zjistila, že incidentu předcházely rodinné spory. Když žena dorazila za příbuzným k němu domů, šel proti ní se sekerou v ruce. Zachránila se útěkem na bezpečné místo, odkud policii přivolala.
Podezřelý muž na přítomnost hlídky zareagoval poněkud nestandardně. „Pomalu se rozešel proti hlídce, která na to zareagovala výzvou, aby od svého jednání upustil a zbraně odložil. Výzvy se opakovaly několikrát, ale bezvýsledně. Dotyčný na ně nereagoval a pomalu se k hlídce dál přibližoval,“ popsala Zajícová.
„Vzhledem k nastalým okolnostem a ochraně vlastní bezpečnosti využili policisté v souladu se zákonem donucovací prostředky, proti muži použili taser a poté ho zadrželi,“ dodala.
Po incidentu přivolali policisté na místo záchrannou službu k ošetření muže a následně u něj provedli dechovou zkoušku s výsledkem 1,35 promile.
Po noci strávené v policejní cele s ním vyšetřovatelé zahájili trestní stíhání. Následně skončil ve vazbě, ze které byl ale později propuštěn. „Trestní stíhání obviněného je tedy vedeno na svobodě. Za uvedené jednání může být obviněnému dle trestného zákoníku uložen trest odnětí svobody až na osm let,“ uvedla policejní mluvčí.