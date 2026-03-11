Problémem jsou u nás nerovnost na trhu práce i nedostatečná dostupnost služeb pro oběti genderově podmíněného násilí.
Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) nedávno přezkoumal, jak Česká republika plní své závazky vyplývající z Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. Experti a expertky usoudili, že je u nás rozhodně co zlepšovat, a vydali soubor více než 60 doporučení, která mají přispět ke zlepšení postavení žen a dívek v Česku.
V závěrech se lze například dočíst, že jsou v Česku patrné nerovnosti na trhu práce, nedostatečná dostupnost služeb pro oběti genderově podmíněného násilí, překážky v přístupu ke vzdělání pro romské dívky, nedostatek dostupné péče o malé děti nebo potřeba posílit institucionální podporu politik rovnosti žen a mužů.
Nejde však o nové či šokující zjištění. Česko totiž dlouhodobě patří mezi státy Evropské unie s nejnižší mírou rovnosti žen a mužů. Jen pro srovnání, podle Indexu rovnosti žen a mužů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) se Česko aktuálně umisťuje až na 25. místě z 27 členských států EU.
„Je důležité, že mezinárodní experti a expertky potvrdili problémy, na které občanská společnost v České republice dlouhodobě upozorňuje. Doporučení Výboru představují konkrétní plán kroků, které by stát měl podniknout, aby se situace žen v Česku skutečně zlepšila,“ uvedla Johanna Nejedlová, která se přezkumu v Ženevě za Českou ženskou lobby účastnila.
Tato síť navíc ve spolupráci s mezinárodní organizací Advocates for Human Rights připravila stínovou zprávu o stavu ženských práv v České republice a její zástupkyně zároveň vystoupily před Výborem v Ženevě a upozornily na klíčové problémy, kterým ženy a dívky v Česku čelí.
Co bychom měli zlepšit?
Výbor OSN kromě toho, že upozornil na nedostatky, také přímo pro Česko vydal soubor doporučení, kterými by se měla řídit. My jsme jich vybrali pouze pár, je jich totiž přes 60. Všechny je ale najdeš tady.
Experti a expertky Česku doporučili například:
- Vyčlenit dostatečné personální a finanční zdroje ze státního rozpočtu, aby bylo možné účinně uplatňovat gender mainstreaming ve všech sektorech a na všech úrovních veřejné správy.
- Zajistit dostupnost péče o děti mladší tří let, zavést garantované místo v zařízení péče o děti alespoň od dvou let věku dítěte a převést správu dětských skupin z MPSV na MŠMT.
- Zavést nepřenositelnou část rodičovské dovolené pro druhého rodiče v minimální délce dvou měsíců.
- Přijmout legislativní genderové kvóty a zipový systém pro kandidátní listiny politických stran.
- Zavést systémové vzdělávání soudců a soudkyň v tématu genderově podmíněného násilí a upravit promlčecí lhůty u sexuálně motivovaných trestných činů.
„Česká ženská lobby bude v následujících letech sledovat, jak Česká republika doporučení Výboru naplňuje, a bude nadále prosazovat konkrétní změny směřující k větší rovnosti žen a mužů včetně financování této oblasti,“ prohlásila místopředsedkyně České ženské lobby a ředitelka Fóra 50 % Markéta Kos Mottlová.