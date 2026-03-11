Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anna-Marie Vondráková
dnes 11. března 2026 v 8:27
Čas čtení 1:44

Výbor OSN vyzval Česko, aby posílilo práva žen. Ve srovnání rovnosti mezi ženami a muži jsme skoro nejhorší z EU

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Výbor OSN vyzval Česko, aby posílilo práva žen. Ve srovnání rovnosti mezi ženami a muži jsme skoro nejhorší z EU
Zdroj: Pixabay/Foundry/volně k užití (ilustrační foto)

Problémem jsou u nás nerovnost na trhu práce i nedostatečná dostupnost služeb pro oběti genderově podmíněného násilí.

Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) nedávno přezkoumal, jak Česká republika plní své závazky vyplývající z Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. Experti a expertky usoudili, že je u nás rozhodně co zlepšovat, a vydali soubor více než 60 doporučení, která mají přispět ke zlepšení postavení žen a dívek v Česku.

10. března 2026 v 13:00 Čas čtení 2:58 KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme

V závěrech se lze například dočíst, že jsou v Česku patrné nerovnosti na trhu práce, nedostatečná dostupnost služeb pro oběti genderově podmíněného násilí, překážky v přístupu ke vzdělání pro romské dívky, nedostatek dostupné péče o malé děti nebo potřeba posílit institucionální podporu politik rovnosti žen a mužů.

Nejde však o nové či šokující zjištění. Česko totiž dlouhodobě patří mezi státy Evropské unie s nejnižší mírou rovnosti žen a mužů. Jen pro srovnání, podle Indexu rovnosti žen a mužů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) se Česko aktuálně umisťuje až na 25. místě z 27 členských států EU.

8. března 2026 v 13:00 Čas čtení 5:08 Ženské tělo není příliš složitá hádanka. Jak neviditelný gender gap ve zdravotnictví ohrožuje životy milionů žen? Ženské tělo není příliš složitá hádanka. Jak neviditelný gender gap ve zdravotnictví ohrožuje životy milionů žen?

„Je důležité, že mezinárodní experti a expertky potvrdili problémy, na které občanská společnost v České republice dlouhodobě upozorňuje. Doporučení Výboru představují konkrétní plán kroků, které by stát měl podniknout, aby se situace žen v Česku skutečně zlepšila,“ uvedla Johanna Nejedlová, která se přezkumu v Ženevě za Českou ženskou lobby účastnila.

Tato síť navíc ve spolupráci s mezinárodní organizací Advocates for Human Rights připravila stínovou zprávu o stavu ženských práv v České republice a její zástupkyně zároveň vystoupily před Výborem v Ženevě a upozornily na klíčové problémy, kterým ženy a dívky v Česku čelí.

Co bychom měli zlepšit?

Výbor OSN kromě toho, že upozornil na nedostatky, také přímo pro Česko vydal soubor doporučení, kterými by se měla řídit. My jsme jich vybrali pouze pár, je jich totiž přes 60. Všechny je ale najdeš tady.

Experti a expertky Česku doporučili například:

  • Vyčlenit dostatečné personální a finanční zdroje ze státního rozpočtu, aby bylo možné účinně uplatňovat gender mainstreaming ve všech sektorech a na všech úrovních veřejné správy.
  • Zajistit dostupnost péče o děti mladší tří let, zavést garantované místo v zařízení péče o děti alespoň od dvou let věku dítěte a převést správu dětských skupin z MPSV na MŠMT.
  • Zavést nepřenositelnou část rodičovské dovolené pro druhého rodiče v minimální délce dvou měsíců.
  • Přijmout legislativní genderové kvóty a zipový systém pro kandidátní listiny politických stran.
  • Zavést systémové vzdělávání soudců a soudkyň v tématu genderově podmíněného násilí a upravit promlčecí lhůty u sexuálně motivovaných trestných činů.

„Česká ženská lobby bude v následujících letech sledovat, jak Česká republika doporučení Výboru naplňuje, a bude nadále prosazovat konkrétní změny směřující k větší rovnosti žen a mužů včetně financování této oblasti,“ prohlásila místopředsedkyně České ženské lobby a ředitelka Fóra 50 % Markéta Kos Mottlová.

8. března 2026 v 9:29 Čas čtení 1:22 VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
9. března 2026 v 18:02 Čas čtení 0:45 ŽEBŘÍČEK: Ani 51 milionů (ne)Stačilo! Kolik politické strany utratily za propagaci? ŽEBŘÍČEK: Ani 51 milionů (ne)Stačilo! Kolik politické strany utratily za propagaci?
10. března 2026 v 8:07 Čas čtení 0:49 Studenti uspořádají demonstraci Stojíme za kulturou! Kdy proběhne protest proti Klempířovi? Studenti uspořádají demonstraci Stojíme za kulturou! Kdy proběhne protest proti Klempířovi?
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Zprávy z domova Zprávy ze světa
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 10:15
„Nelze plnit, co jsem slibovala.“ Poslankyně za SPD Šichtařová se vzdala mandátu, poslední týdny čelila kritice
„Nelze plnit, co jsem slibovala.“ Poslankyně za SPD Šichtařová se vzdala mandátu, poslední týdny čelila kritice
před 3 hodinami
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
3
6. 3. 2026 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
dnes v 12:07
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
včera v 15:19
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
včera v 16:20
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
včera v 11:19
U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let
U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let
včera v 10:51
Itálii zasáhlo silné zemětřesení. Epicentrum mělo kousek od Neapole
Itálii zasáhlo silné zemětřesení. Epicentrum mělo kousek od Neapole
včera v 16:54
VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
2
před 3 dny
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
6. 3. 2026 11:23
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
7. 3. 2026 8:03
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
2
6. 3. 2026 13:39
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
Lifestyle news
Česko jako evropský „reprohub“. Proč páry z Francie i Británie jezdí kvůli léčbě neplodnosti právě k nám?
před 19 minutami
Prahu čeká svátek módy. MBPFW FW26 odhaluje program, můžeš se těšit na zcela nový vizuální zážitek
před hodinou
Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta
před 3 hodinami
ADÉLA reaguje na výroky Timothéeho Chalameta. Lidé to podle ní zbytečně přehánějí
dnes v 10:49
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
dnes v 08:41
Chystá se nová hra o Janu Žižkovi! Tvůrci vybírají peníze na český dabing
včera v 16:10
Colours of Ostrava odtajňuje další vystupující! Představí se Anki, Good Times Only i zahraniční hvězdy
včera v 15:00
Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia
včera v 14:03
Agáta a Ornella už nebudou spolupracovat. Úspěšný podcast povede jen jedna z nich
včera v 12:11 1
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
včera v 10:16
Česko Všechno
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
před 3 hodinami
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
Šumpersko má za sebou hodně napjaté chvíle. Minulý týden v pátek tam opilý muž šel na policisty ozbrojený sekerou a nožem. Policie se nyní podělila o video ze zásahu.
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
před hodinou
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
včera v 16:20
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
včera v 16:54
VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
„Nelze plnit, co jsem slibovala.“ Poslankyně za SPD Šichtařová se vzdala mandátu, poslední týdny čelila kritice
dnes v 10:15
„Nelze plnit, co jsem slibovala.“ Poslankyně za SPD Šichtařová se vzdala mandátu, poslední týdny čelila kritice
Polské pendolino startuje v Česku, ranní spoj do Prahy byl téměř vyprodaný. Jak se ti líbí „ptakopysk“?
před 2 dny
Polské pendolino startuje v Česku, ranní spoj do Prahy byl téměř vyprodaný. Jak se ti líbí „ptakopysk“?
Ekonomika Všechno
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
před hodinou
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
26. 2. 2026 8:09
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
Politika Všechno
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
před hodinou
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
3. 3. 2026 16:34
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
včera v 16:20
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
Česko Všechno
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
před 3 hodinami
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
před hodinou
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
dnes v 08:27
Výbor OSN vyzval Česko, aby posílilo práva žen. Ve srovnání rovnosti mezi ženami a muži jsme skoro nejhorší z EU

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
včera v 13:00
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
Reakci Íránu na izraelsko-americkou vojenskou intervenci tvrdě odnesly země v Perském zálivu. Místa, která jsme ještě donedávna považovali za ostrov klidu a luxusu, se během pár hodin proměnila v prostor raketových útoků, protivzdušné obrany a chaosu.
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
3
6. 3. 2026 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
5. 3. 2026 13:30
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
2. 3. 2026 7:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
1. 3. 2026 9:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Více
Domů
Sdílet
Diskuse