Michal Drahný
dnes 12. března 2026 v 18:09
Čas čtení 0:47

Důchodová kalkulačka: Zjistí, kolik budeš pobírat ve stáří

Kolik ti stát pošle na důchod? Svou penzi můžeš zjistit online a zabere to jen pár kliknutí.

Svou penzi si můžeš vypočítat na stránkách České správy sociálního zabezpečení. V prvním kroku se stačí přihlásit pomocí e-identity nebo datové schránky – tu už by dnes měli mít povinně všichni OSVČ, spolky i nadace.

Pokud zvolíš e-identitu, máš na výběr hned několik cest: od mobilního klíče eGovernmentu přes eObčanku až po Bankovní identitu. Právě ta je ze všech možností nejjednodušší a přihlášení s ní zvládne úplně každý, kdo běžně používá internetové bankovnictví.

Správa sociálního zabezpečení tě identifikuje podle dostupných dat, která zadá do své kalkulačky. Kalkulačka ti následně zadá částku, která bude tvým nastávajícím starobním důchodem.

Odkaz na kalkulačku najdeš v tomto odkazu.

A kdy do důchodu půjdeš?

Zatímco lidé narození ve 30. letech odcházeli do penze klidně už mezi 53. a 60. rokem, u ročníků 1965 a mladších se důchodový věk postupně sjednocuje na hranici 65 let pro muže i většinu žen. Protože ale u mnoha generací stále hraje zásadní roli přesný rok narození, pohlaví a u žen také počet vychovaných dětí, je nejsnazší cestou k přesnému datu i ta stejná kalkulačka.

Věk odchodu do důchodu po reformě vlády Petra Fialy se bude postupně zvyšovat až na 67 let – ten platí pro všechny ročníky narozené po roce 1988.

10. března 2026 v 15:19 Čas čtení 0:37 Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
12. března 2026 v 11:16 Čas čtení 1:18 Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
4. března 2026 v 12:18 Čas čtení 0:45 Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
Související témata:
Česko
