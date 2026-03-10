Nástroj BioHub ho identifikoval na základě starých fotografií a otisků prstů.
Slovenští policisté zadrželi 50letého Egypťana, po kterém pátral Interpol téměř dvě desetiletí. Muž na Slovensku dlouhodobě vystupoval pod falešnou identitou jako Ahmed Mahmoud Mohamed. Interpol Kuvajt po něm pátral už od roku 2006, dosud ale unikal spravedlnosti, informuje policie na sociální síti.
Muž je podezřelý z rozsáhlého podvodu a legalizace příjmů z trestné činnosti. Jako účetní fondu Patient Assistance Fund údajně zfalšoval šeky v celkové hodnotě přibližně 8,1 milionu eur (skoro 200 milionů korun), které si následně vyplatil pro vlastní potřebu. Pokud ho slovenské úřady vydají do Kuvajtu, v zemi mu hrozí trest odnětí svobody až na 15 let.
Policie k potvrzení jeho skutečné totožnosti využila moderní nástroj BioHub. Systém úspěšně identifikoval shodu se současnou podobou muže a jeho 20 let starými fotografiemi. Kriminalisté následně porovnali jeho otisky prstů s těmi v databázi Interpolu Kuvajt, čímž definitivně potvrdili, že zadrželi hledaného podvodníka.