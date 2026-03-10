Hlavní témata
Anna-Marie Vondráková
dnes 10. března 2026 v 16:54
Čas čtení 0:56

VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko

VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
Zdroj: HZS hlavního města Prahy

Požár zatím nemohou kvůli nebezpečí výbuchu zcela uhasit.

Požár vypukl v Dobrovského ulici nedaleko budovy ministerstva vnitra. Na místě zasahují hasiči, snaží se oheň dostat pod kontrolu a zároveň evakuují místní obyvatele. Dle serveru Novinky jsou na místě i zdravotníci, zatím však zasahovat nemuseli.

Svědci z místa uvedli, že plameny dosahují výšky až deseti metrů a je znatelné chvění horkého vzduchu vysoko nad střechou. Policie na síti X také uvedla, že začaly hořet i fasády dvou okolních domů. Vyhlášen byl už třetí poplachový stupeň.

Podle mluvčího hasičů Martina Řezáče začal plyn hořet okolo druhé hodiny odpoledne. „Došlo k narušení středotlakého potrubí. Probíhá hašení plamenů, nemůžeme ale hned požár zcela uhasit, zatímco by dále unikal plyn, hrozil by tak výbuch. Nyní tedy probíhá hlavně ochrana domu a přilehlého okolí,“ popsal. Příčinu požáru i výši škody budou teprve prověřovat.

Ulice Dobrovského je samozřejmě zcela uzavřena. Omezena je také doprava v okolních ulicích Kamenická, Letohradská a Ovenecká. Výluka se nevyhla také tramvajové dopravy. Konkrétně je zastaven a odkloněn provoz linky číslo 1 v úseku Strossmayerovo náměstí - Hradčanská.

„Únik se doposud nepodařilo zastavit, zvažujeme další postup. Plynaři budou provádět výkopové práce v blízkosti místa narušení potrubí, aby poškozená část mohla být kompletně odpojena,“ uvedli hasiči krátce před pátou hodinou.

