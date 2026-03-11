Hlavní témata
Anna Sochorová
včera 11. března 2026 v 16:32
Čas čtení 1:06

„Kultura není luxus, ale veřejná služba.“ Studenti a studentky demonstrovali proti Klempířovi a škrtech v kultuře

„Kultura není luxus, ale veřejná služba.“ Studenti a studentky demonstrovali proti Klempířovi a škrtech v kultuře
Zdroj: Anna Peclová / se svolením

Studentsvo uměleckých škol a zástupci*zástupkyně kulturní sféry ve středu zaplnili ulice Prahy, aby dali jasně najevo, že plánované rozpočtové škrty považují za likvidační.

Středeční demonstrace začala symbolicky na Malostranském náměstí, přímo pod okny Poslanecké sněmovny, která právě v tu chvíli zahajovala klíčové třetí čtení návrhu státního rozpočtu.

Atmosféru, kterou podtrhlo vystoupení kapely Hyjé a sborový zpěv, vystřídala ostrá slova umělců*umělkyň. Studentstvo z pražských škol DAMU, HAMU, FAMU i UMPRUM, ke kterému se přidali kolegové*kolegyně z Brna, Ústí nad Labem či Plzně, se jasně vymezilo proti nynějšímu pohledu na umění.

demonstrace
Zdroj: Anna Peclová / se svolením

Rozpočet v troskách?

Jádrem sporu je návrh rozpočtu pro letošní rok, který ve srovnání s rokem 2025 počítá s drastickým zeštíhlením. Nejvíce má utrpět program Kulturní aktivity, tedy tepna financující živé umění. Podle profesních organizací hrozí pokles o téměř 30 procent, což znamená výpadek více než 300 milionů korun.

6. března 2026 v 19:15 Čas čtení 5:08 Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město

Studenti*Studentky ve svých projevech varovali před nebezpečnou rétorikou, že by si na sebe kultura měla „sama vydělat“. Myslí si, že by takový přístup vedl k astronomickému zdražení vstupného, čímž by se z umění stal luxus dostupný pouze vyvoleným.

Varování před ztrátou

Zatímco velké příspěvkové organizace a národní instituce škrty pravděpodobně přežijí (byť s omezením tvůrčí činnosti), pro nezávislou scénu mohou být fatální. Tento názor sdílí i odborná veřejnost.

„Škrty pak fatálně poškodí ty nejkřehčí: menší, nezávislé umělecké projekty a soubory, nepochybně také kulturní periodika. Česká kultura tak přijde o to nejcennější: životodárné podhoubí, z něhož vyrůstá její rozmanitost a ministrem vzývaná excelence,“ varovala divadelní kritička Marie Reslová pro Seznam Zprávy.

demonstrace
Zdroj: Anna Peclová / se svolením

Pochod za „veřejnou službu“

Demonstranti*Demonstrantky se následně vydali na pochod přes Mosteckou ulici až k sídlu Ministerstva kultury na Maltézském náměstí. Cestou rezonovalo hlavní heslo dne: Kultura není luxus, ale veřejná služba. Pořadatelstvo akce zdůraznilo, že investice do kultury nejsou „vyhozené peníze“, ale prostředky, které se společnosti vrací skrze vzdělanost a demokratickou stabilitu.

9. března 2026 v 18:02 Čas čtení 0:45 ŽEBŘÍČEK: Ani 51 milionů (ne)Stačilo! Kolik politické strany utratily za propagaci? ŽEBŘÍČEK: Ani 51 milionů (ne)Stačilo! Kolik politické strany utratily za propagaci?
4. března 2026 v 12:18 Čas čtení 0:45 Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
8. března 2026 v 9:29 Čas čtení 1:22 VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
Domů
Sdílet
Diskuse