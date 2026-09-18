Patnáctiletá dívka měla vytlačit muže z jedoucího metra v Chicagu. Spadl na koleje a srazil ho další vlak

Muž spadl na elektrifikovanou kolej a následně ho zasáhl další vlak.
V Chicagu obvinili patnáctiletou dívku z vraždy devětadvacetiletého muže, kterého měla spolu s dalšími lidmi vytlačit z jedoucí soupravy metra. Muž po pádu skončil na elektrifikované koleji a následně ho srazil další vlak. O události informuje web ABC 7 Chicago.
K incidentu došlo 7. září odpoledne poblíž stanice 69th Street na červené lince chicagského metra. Devětadvacetiletý Kyle Bickham se podle policie během jízdy dostal do konfliktu s dalšími cestujícími. Trojice lidí ho poté měla za použití síly vytlačit z jedoucí soupravy.
Bickham dopadl na elektrifikovanou třetí kolejnici, která ho zasáhla proudem. Následně ho srazila další souprava. Na místě zemřel. Pitva podle deníku Chicago Sun-Times určila jako příčinu smrti mnohočetná zranění a úřad soudního lékaře označil jeho smrt za vraždu. Policie původně informovala, že muž z vlaku vyskočil. Později však případ začala vyšetřovat jako vraždu.
Patnáctiletá dívka čelí několika obviněním
Policisté jednu z podezřelých, 15letou dívku, zadrželi čtyři dny po incidentu. Obvinili ji mimo jiné z vraždy prvního stupně, účasti na skupinovém násilí a napadení pracovníka veřejné dopravy.
Soud následně rozhodl, že dívka zůstane ve vazbě. Případ projednává soud pro mladistvé. Policie podle amerických médií v souvislosti s Bickhamovou smrtí nikoho dalšího nezadržela a vyšetřování pokračuje.
Vracel se domů z noční směny
Bickhamova rodina uvedla, že se v době tragédie vracel domů po noční směně ve skladu Amazonu v Ciceru. Žil v Lansingu na předměstí Chicaga a podle svých blízkých se soustředil především na práci a svou budoucnost.
Rodina uvedla, že lidi, se kterými se ve vlaku dostal do konfliktu, neznal. Jeho příbuzní zároveň vyzvali další osoby, které o případu něco vědí, aby se přihlásily policii.
Pozůstalí po incidentu požadují také odpovědi od chicagského dopravního podniku CTA. Bickhamova matka se veřejně ptala mimo jiné na to, jak bylo možné za jízdy otevřít dveře soupravy a jejího syna z vlaku vytlačit.