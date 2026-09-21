Média tvrdí, že opatření porušuje první dodatek americké ústavy, který chrání svobodu projevu a tisku.
Americká média CNN, MS NOW a Politico podala žalobu na administrativu prezidenta Donalda Trumpa poté, co jejich novinářům zakázali vstup do Bílého domu. Média tvrdí, že zákaz porušuje jejich práva vyplývající z prvního dodatku americké ústavy.
Trump zákaz oznámil v pátek a média obvinil z nepravdivého informování. Už v sobotu jejich reportéry do areálu Bílého domu nepustili a odebrali jim akreditace.
CNN, MS NOW a Politico nyní žádají soud ve Washingtonu, aby zákaz označil za protiústavní a zabránil administrativě v jeho uplatňování.
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