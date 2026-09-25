Opozice v reakci na dlouhodobé výhrady k fungování kabinetu iniciovala mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Konat by se mohla už v úterý.
Politici a političky z řad opozice se rozhodli necelé dva týdny před komunálními a senátními volbami vyvolat hlasování o důvěře vládě. Listinu s 92 podpisy dnes předali předsedovi Poslanecké sněmovny. Tomio Okamura (SPD) musí schůzi svolat co nejdříve, uvádí iRozhlas.
Předseda ODS Martin Kupka dle serveru iDnes uvedl, že pro vyvolání zmíněného hlasování mají opoziční strany (ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09) hned tři důvody. Jedním z nich je i v poslední době diskutovaný a vysoký rozpočet. Vláda podle opozice porušuje vlastní programové prohlášení, kde slíbila udržet schodek pod třemi procenty HDP. Navrhovaný schodek je přitom tři a půl procenta (386 miliard korun).
Jako druhý důvod pak opozice udává přetrvávající a nevyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Třetí pilíř vyvolání hlasování o důvěře pak stojí na vládních útocích na ústavní instituce, soudce, neziskový sektor a nezávislá média.
„Vláda útočí každý den na základní ústavní instituce České republiky, zpochybňuje soudce, jejich nezávislost, útočí na Ústavní soud, útočí na neziskový sektor, útočí na média. Mění charakter České republiky,“ uvedl Kupka. „Česká republika si zaslouží lepší budoucnost než cestu k Babišistánu,“ dodal šéf ODS.
Předem prohraná bitva
K tomu, aby se podařilo vyslovit nedůvěru vládě, je ale potřeba nadpoloviční většina všech poslanců, tedy 101 hlasů. Opozici však tvoří pouze 92 politiků a političek, nedůvěru by tak vláda dostala pouze v případě, že by se pro ni otočilo minimálně devět vládních poslanců, k čemuž pravděpodobně nedojde.
Toho si jsou opoziční poslanci a poslankyně vědomi, zmíněné hlasování považují spíše za zkoušku pevnosti vládní koalice a apel na voliče před blížícími se volbami než opravdový pokus o vyslovení nedůvěry vládě.
„Téhle vládě můžou vyjádřit nedůvěru lidé u volebních uren,“ přiznal pro iDnes předseda STAN Vít Rakušan. Schůze Sněmovny by měla proběhnout už příští týden, podle dostupných informací by se mohla uskutečnit už v úterý 29. října. Hned po státním svátku.
Jedná se již o druhý pokus o vyslovení nedůvěry této vládě. První, neúspěšný, proběhl v únoru tohoto roku kvůli sporu o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Hlasování o důvěře vlády má ale málokdy nějaký opravdový dopad. V historii samostatné České republiky uspěl pouze jeden pokus o vyslovení nedůvěry, a to v roce 2009 proti vládě Mirka Topolánka.