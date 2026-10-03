Tragická událost v australském Newcastle zastavila oslavy fanoušků ragbyového týmu Newcastle Knights.
Auto v sobotu dopoledne najelo do davu lidí, kteří se přišli rozloučit s týmem před jeho odjezdem na nedělní finále NRL. Zraněno bylo dle serveru The Australian deset lidí, včetně několika dětí. Pětiletá dívka a 67letý muž jsou podle policie v kritickém stavu, dalších osm zraněných je momentálně stabilizováno.
K incidentu došlo kolem deváté hodiny ranní místního času ve Wallsendu na Newcastle Link Road. Na místě zasahovaly desítky záchranářů, deset sanitek a tři vrtulníky, které pomáhaly s převozem zraněných do nemocnice John Hunter Hospital. Policie zadržela 18letého řidiče, který podle vyšetřovatelů jel s vozem nebezpečně a následně nad ním ztratil kontrolu. Okolnosti nehody policie dál vyšetřuje. Podle dosavadních informací nešlo o cílený útok ani o teroristický čin.
Fanoušci a fanynky přitom na místě čekali na týmový autobus, který měl projet ulicemi Newcastle předtím, než se vydá na cestu do Sydney na nedělní finále. Po nehodě byla plánovaná trasa změněna a autobus odjel jinou cestou. Newcastle Knights následně vyjádřili podporu všem zraněným, jejich rodinám i lidem, kteří byli události svědky. Klub zároveň poděkoval zasahujícím policistům, záchranářům a zdravotníkům.
„Naše myšlenky jsou především s každým, kdo byl zraněn, s jeho rodinou a blízkými a se všemi, kteří byli svědky toho, co se dnes ráno stalo,“ uvedl šéf Newcastle Knights Peter Parr. Incident hluboce zasáhl také místní komunitu, která se v posledních dnech scházela ve velkém počtu na podporu svého týmu před finálovým zápasem.