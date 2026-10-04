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Vzácné tornádo v Austrálii: Městem se prohnala smršť, vzduchem létal nábytek
Zdroj: BRAD COLLINS/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: JACKIRELAND/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: EDWIN FLETCHER/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: JACKIRELAND/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: EDWIN FLETCHER/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: WISHAYA LA SPINA/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: BRAD COLLINS/PROPAGAČNÍ MATERIÁL
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