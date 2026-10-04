Jde o želé ve tvaru smažených vajec, které prodává řetězec Action.
Sladkost obchodník stáhl z prodeje už ve čtvrtek. Všichni zákazníci, kteří si balení těchto bonbonů koupili, je můžou vrátit v kterékoli prodejně, kde jim obchod vrátí peníze i bez dokladu o nákupu. U výrobku se podle prodejce může vyskytnout plíseň ještě před uplynutím data minimální trvanlivosti.
Pokud tedy tuto sladkost máš doma, určitě ji nejez. „Plísně mohou vyvolat alergickou reakci nebo dýchací potíže. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o stažení tohoto produktu z prodeje,“ píše Action na svém webu. Jedná se o želé bonbony ve tvaru smažených vajec prodávaných v balení o váze 80 gramů.
„Žádáme vás, abyste produkt s uvedeným čárovým kódem 6972007904589 vrátili do nejbližší prodejny Action,“ dodává řetězec. „Kupní cena vám bude vrácena, a to i bez dokladu o nákupu.“
„Dříve, než naše výrobky zaujmou hezké místečko v našich regálech, musí nejprve splnit dlouhý seznam kvalitativních kritérií. Ale čas od času se může stát, že dojde ke svolání určitého výrobku (recall), který nakonec nesplní všechna kritéria Action v ohledu na kvalitu, bezpečnost nebo výkon. V takovém případě jsme si vždy vědomi své odpovědnost a uděláme maximum proto, abychom vás – našeho zákazníka – ochránili,“ dodává ke kontrole kvality prodávaných potravin obchodník. „Omlouváme se za nepříjemnost!“