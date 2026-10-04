Prezident nepůjde volit. „Je to chyba a špatný signál,“ vzkazuje Šebelová
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Anna-Marie Vondráková
dnes 4. října 2026 v 17:30
Čas čtení 1:25

Prezident nepůjde volit. „Je to chyba a špatný signál,“ vzkazuje Šebelová

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Prezident nepůjde volit. „Je to chyba a špatný signál,“ vzkazuje Šebelová
Zdroj: TASR /Daniel Stehlík

Petr Pavel v týdnu oznámil, že se letos nezúčastní komunálních voleb. Jeho rozhodnutí se nelíbí jak veřejnosti, tak některým politikům a političkám.

V pořadu Partie na CNN Prima News se pozvaní politici a političky shodli na tom, že prezidentovo rozhodnutí nepodporují a že by se už jen z podstaty své funkce voleb účastnit měl. Kritikou směrem k hlavě státu nešetřili zástupci a zástupkyně hnutí STAN, ANO, Motoristů i KDU-ČSL.

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„Nemám pro to pochopení a je to chyba. Pro volby jsme ještě jako minulá vláda stanovili pevné datum, je to špatný signál vůči voličům,“ prohlásila poslankyně Michaela Šebelová (STAN). Podle ní by toto rozhodnutí Petru Pavlovi mohlo v budoucnu politicky ublížit.

Přidal se k ní i bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj je volební účast důležitá a prezident by měl jít příkladem. „Přiznám se, že nemám pochopení, je to chyba. Je to naše právo, ne povinnost, ale my neustále říkáme lidem, aby chodili volit a dává to špatný signál.“

„U takto vysoce postavených politiků to je chyba,“ dodal v debatě na České televizi předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL Marián Jurečka. Zde se k prezidentově dovolené vyjádřil i ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Ten prohlásila, že rozhodnutí nejít k volbám je „prezidentovo svaté právo“. S Jurečkou se ale shodli, že tímto krokem Pavel vysílá špatný signál.

petr pavel, rally, maroko
Zdroj: Martin Prokop/propagační materiál

Názor, že prezident by u voleb chybět neměl, sdílí opoziční politici a političky i ti vládní. „Doufejme, že je to jen mladická nerozvážnost a ne ukázka toho, kde jsou jeho priority,“ okomentovala poslankyně z hnutí ANO Taťána Malá.

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Kritikou nešetřil ani Boris Šťastný (Motoristé). „Prezident se svobodně rozhodl, že nepůjde příkladem občanům,“ uvedl. Dodal ale, že ho jako politika těší alespoň fakt, že v Černoučku ubyde jeden hlas proti kandidátce Motoristů.

Místo voleb dovolená

O tom, že bude prezident v době konání voleb mimo Českou republiku, informovala v pátek Kancelář prezidenta republiky. Petr Pavel uvedl, že ho souhra těchto termínů mrzí. Hlava státu místo do volební místnosti v obci Černouček zamířila na rallye do Maroka. Do Senátu se v tomto obvodu nevolí, prezident tak zmešká pouze volby do komunálu. I to je ale podle mnohých chyba. Do pracovního režimu by se Pavel měl vrátit 19. října. Do té doby zůstává ve spojení s KPR pro případ řešení jakékoliv náhlé situace.

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Zdroj: idnes.cz, seznamzpravy.cz, novinky.cz, iprima.cz, ekonomickydenik.cz, ceskatelevize.cz
Náhledový obrázek: TASR /Daniel Stehlík
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