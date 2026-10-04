Petr Pavel v týdnu oznámil, že se letos nezúčastní komunálních voleb. Jeho rozhodnutí se nelíbí jak veřejnosti, tak některým politikům a političkám.
V pořadu Partie na CNN Prima News se pozvaní politici a političky shodli na tom, že prezidentovo rozhodnutí nepodporují a že by se už jen z podstaty své funkce voleb účastnit měl. Kritikou směrem k hlavě státu nešetřili zástupci a zástupkyně hnutí STAN, ANO, Motoristů i KDU-ČSL.
„Nemám pro to pochopení a je to chyba. Pro volby jsme ještě jako minulá vláda stanovili pevné datum, je to špatný signál vůči voličům,“ prohlásila poslankyně Michaela Šebelová (STAN). Podle ní by toto rozhodnutí Petru Pavlovi mohlo v budoucnu politicky ublížit.
Přidal se k ní i bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj je volební účast důležitá a prezident by měl jít příkladem. „Přiznám se, že nemám pochopení, je to chyba. Je to naše právo, ne povinnost, ale my neustále říkáme lidem, aby chodili volit a dává to špatný signál.“
„U takto vysoce postavených politiků to je chyba,“ dodal v debatě na České televizi předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL Marián Jurečka. Zde se k prezidentově dovolené vyjádřil i ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Ten prohlásila, že rozhodnutí nejít k volbám je „prezidentovo svaté právo“. S Jurečkou se ale shodli, že tímto krokem Pavel vysílá špatný signál.
Názor, že prezident by u voleb chybět neměl, sdílí opoziční politici a političky i ti vládní. „Doufejme, že je to jen mladická nerozvážnost a ne ukázka toho, kde jsou jeho priority,“ okomentovala poslankyně z hnutí ANO Taťána Malá.
Kritikou nešetřil ani Boris Šťastný (Motoristé). „Prezident se svobodně rozhodl, že nepůjde příkladem občanům,“ uvedl. Dodal ale, že ho jako politika těší alespoň fakt, že v Černoučku ubyde jeden hlas proti kandidátce Motoristů.
Místo voleb dovolená
O tom, že bude prezident v době konání voleb mimo Českou republiku, informovala v pátek Kancelář prezidenta republiky. Petr Pavel uvedl, že ho souhra těchto termínů mrzí. Hlava státu místo do volební místnosti v obci Černouček zamířila na rallye do Maroka. Do Senátu se v tomto obvodu nevolí, prezident tak zmešká pouze volby do komunálu. I to je ale podle mnohých chyba. Do pracovního režimu by se Pavel měl vrátit 19. října. Do té doby zůstává ve spojení s KPR pro případ řešení jakékoliv náhlé situace.