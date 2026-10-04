Tento týden nás čeká opravdu pestré podzimní počasí.
Zpočátku týdne se dočkáme ještě vzpomínky na léto, příjemně vysokých teplot a slunečné oblohy. V druhé polovině ale podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu přijde zlom. Dorazí výrazné ochlazení, občasný déšť a denní maxima se citelně propadnou.
V neděli bude zpočátku jasno až polojasno, ale postupně začne od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na velmi příjemných 18 až 23 stupňů Celsia. Zajímavostí tohoto dne budou ojedinělé ranní mlhy a v údolích může rtuť teploměru v noci klesnout až ke 2 stupňům, což s sebou přinese riziko přízemních mrazíků, přičemž později během dne se mohou ojediněle objevit slabé přeháňky.
Pondělí přinese převážně oblačno až polojasno, na východě území se mohou zpočátku objevit ojedinělé přeháňky, ale během dne začne oblačnosti postupně ubývat. Přes den se teploty budou pohybovat v rozmezí 18 až 22 stupňů, takže nás čeká další teplý podzimní den. Foukat bude pouze slabý proměnlivý vítr.
Úterý slibuje návrat k velmi slunnému počasí, obloha bude polojasná až jasná a denní maxima opět vystoupají vysoko, konkrétně na 19 až 23 stupňů Celsia. I tento den ale přinese chladné ráno, v údolích mohou teploty znovu klesat až ke 2 stupňům a opět se místy vyskytnou přízemní mrazíky, což vytvoří výrazný kontrast s odpoledním oteplením.
Nejtepleji bude ve středu
Ve středu budeme moci ještě zpočátku těžit ze slunečného počasí s jasnou až polojasnou oblohou. Denní teploty se stále udrží na nadprůměrných hodnotách a měly by dosáhnout dokonce nejvyšších 19 až 24 stupňů Celsia. Postupně se ale začne od západu situace měnit, oblačnosti bude přibývat a začne se připravovat půda pro příchod plošnějších srážek.
Čtvrtek se už ponese ve znamení změny charakteru počasí, obloha se zatáhne na oblačno až zataženo a na většině území se postupně vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Teploty by se před samotnou změnou vzduchové hmoty měly ještě dostat k hodnotám mezi 19 a 24 stupni, ale bude to na delší dobu poslední takto teplý den.
V pátek už čekej ale opravdový podzim. Oblačnost se sice začne pomalu protrhávat a srážek bude směrem k víkendu ubývat, ale dorazí slibované citelné ochlazení. Nejvyšší denní teploty se propadnou o poznání níže než v předchozích dnech a dosáhnou už jen 11 až 16 stupňů. Závěr pracovního týdne se tak už ponese v říjnovém duchu.