PŘEDPOVĚĎ: Čeká nás rozloučení s létem. Začátek týdne bude slunečný, pak ale nastoupí podzim
0
0
0
Anna-Marie Vondráková
dnes 4. října 2026 v 13:00
Čas čtení 1:57

PŘEDPOVĚĎ: Čeká nás rozloučení s létem. Začátek týdne bude slunečný, pak ale nastoupí podzim

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
PŘEDPOVĚĎ: Čeká nás rozloučení s létem. Začátek týdne bude slunečný, pak ale nastoupí podzim
Zdroj: REFRESHER/Adéla Ježková

Tento týden nás čeká opravdu pestré podzimní počasí.

Zpočátku týdne se dočkáme ještě vzpomínky na léto, příjemně vysokých teplot a slunečné oblohy. V druhé polovině ale podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu přijde zlom. Dorazí výrazné ochlazení, občasný déšť a denní maxima se citelně propadnou.

3. října 2026 v 14:00 Čas čtení 1:27 Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat

V neděli bude zpočátku jasno až polojasno, ale postupně začne od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na velmi příjemných 18 až 23 stupňů Celsia. Zajímavostí tohoto dne budou ojedinělé ranní mlhy a v údolích může rtuť teploměru v noci klesnout až ke 2 stupňům, což s sebou přinese riziko přízemních mrazíků, přičemž později během dne se mohou ojediněle objevit slabé přeháňky.

Pondělí přinese převážně oblačno až polojasno, na východě území se mohou zpočátku objevit ojedinělé přeháňky, ale během dne začne oblačnosti postupně ubývat. Přes den se teploty budou pohybovat v rozmezí 18 až 22 stupňů, takže nás čeká další teplý podzimní den. Foukat bude pouze slabý proměnlivý vítr.

Úterý slibuje návrat k velmi slunnému počasí, obloha bude polojasná až jasná a denní maxima opět vystoupají vysoko, konkrétně na 19 až 23 stupňů Celsia. I tento den ale přinese chladné ráno, v údolích mohou teploty znovu klesat až ke 2 stupňům a opět se místy vyskytnou přízemní mrazíky, což vytvoří výrazný kontrast s odpoledním oteplením.

Nejtepleji bude ve středu 

Ve středu budeme moci ještě zpočátku těžit ze slunečného počasí s jasnou až polojasnou oblohou. Denní teploty se stále udrží na nadprůměrných hodnotách a měly by dosáhnout dokonce nejvyšších 19 až 24 stupňů Celsia. Postupně se ale začne od západu situace měnit, oblačnosti bude přibývat a začne se připravovat půda pro příchod plošnějších srážek.

Čtvrtek se už ponese ve znamení změny charakteru počasí, obloha se zatáhne na oblačno až zataženo a na většině území se postupně vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Teploty by se před samotnou změnou vzduchové hmoty měly ještě dostat k hodnotám mezi 19 a 24 stupni, ale bude to na delší dobu poslední takto teplý den.

23. září 2026 v 7:00 Čas čtení 3:53 „Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření „Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření

V pátek už čekej ale opravdový podzim. Oblačnost se sice začne pomalu protrhávat a srážek bude směrem k víkendu ubývat, ale dorazí slibované citelné ochlazení. Nejvyšší denní teploty se propadnou o poznání níže než v předchozích dnech a dosáhnou už jen 11 až 16 stupňů. Závěr pracovního týdne se tak už ponese v říjnovém duchu.

4. října 2026 v 8:30 Čas čtení 0:46 Nemáš doma tyhle bonbony? Řetězec je stahuje z prodeje, můžou obsahovat plíseň Nemáš doma tyhle bonbony? Řetězec je stahuje z prodeje, můžou obsahovat plíseň
29. září 2026 v 10:14 Čas čtení 0:54 Evropa rozdělena na půl. Západ v nadprůměrném babím létě a východ deset stupňů pod standardem Evropa rozdělena na půl. Západ v nadprůměrném babím létě a východ deset stupňů pod standardem
2. října 2026 v 10:50 Čas čtení 2:50 Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: chmi.cz, x.com, energozrouti.cz
Náhledový obrázek: REFRESHER/Adéla Ježková
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Předpověď počasí Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 08:30
Nemáš doma tyhle bonbony? Řetězec je stahuje z prodeje, můžou obsahovat plíseň
Nemáš doma tyhle bonbony? Řetězec je stahuje z prodeje, můžou obsahovat plíseň
před 2 hodinami
PŘEDPOVĚĎ: Čeká nás rozloučení s létem. Začátek týdne bude slunečný, pak ale nastoupí podzim
PŘEDPOVĚĎ: Čeká nás rozloučení s létem. Začátek týdne bude slunečný, pak ale nastoupí podzim
před 2 dny
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
včera v 14:00
Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat
Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat
před 48 minutami
Matka útočníka ze slovenské školy skončila ve vazbě. Měla vyhrožovat dětem i ředitelce
Matka útočníka ze slovenské školy skončila ve vazbě. Měla vyhrožovat dětem i ředitelce
před 2 dny
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
včera v 14:00
Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat
Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat
dnes v 08:30
Nemáš doma tyhle bonbony? Řetězec je stahuje z prodeje, můžou obsahovat plíseň
Nemáš doma tyhle bonbony? Řetězec je stahuje z prodeje, můžou obsahovat plíseň
před 2 dny
Policie potvrdila, že tělo ženy nalezené u skládky ve Frýdku-Místku patří měsíc pohřešované matce dvou dětí
Policie potvrdila, že tělo ženy nalezené u skládky ve Frýdku-Místku patří měsíc pohřešované matce dvou dětí
včera v 07:00
Zvenčí sklad a uvnitř peklo. Velkochovy v Česku tají drsnou realitu
Zvenčí sklad a uvnitř peklo. Velkochovy v Česku tají drsnou realitu
27. 9. 2026 12:11
Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?
Otevírací doba obchodů 28. září: Kde si nakoupíš a co bude zavřené?
26. 9. 2026 9:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
28. 9. 2026 9:57
Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu
Znásilnili ji, za trest měli psát eseje. Bývalá studentka žaluje americkou univerzitu
30. 9. 2026 10:00
„Byla to láska na první pohled.“ Češi proměnili více než 100 let starou školu Gruň v Beskydech v kouzelné útočiště
„Byla to láska na první pohled.“ Češi proměnili více než 100 let starou školu Gruň v Beskydech v kouzelné útočiště
před 2 dny
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
Lifestyle news
Hraješ Valorant, Minecraft nebo Clash of Clans? EU vyšetřuje herní giganty kvůli tahání peněz z hráčů
před 3 hodinami
K-pop svět se bouří. Po BTS bojkotují Grammy i Stray Kids
dnes v 08:00
Česká modelka získala titul módní ikony. Iveta Maurerová ovládla newyorský Fashion Week
včera v 10:00
Beznadějně vyprodaní Calin a Sheen. Ve frontě čekaly desítky tisíc lidí, přidat by se měl koncert v Praze a Brně
před 2 dny
VIDEO: Prachař a Ramba touží po dědictví. Nová komedie láká na bláznivé vztahové twisty
před 2 dny
Zemřel Ken Urker, partner Gypsy Rose. Otci její dcery bylo jen 34 let
před 2 dny
Chceš vidět film, který otřásl izraelskou společností? Dokument NAZA uvedou pražská Aerokina
před 2 dny
Pražský festival Metronome definitivně končí. Za 10 let zde vystoupili třeba Iggy Pop, Nick Cave nebo Massive Attack
před 3 dny
Kdo nahradí Forejta a Kašpárka? Tohle má být nový porotce Masterchefa
před 3 dny
Česko Všechno
Thajský turista našel v brněnském hotelu člověka pod postelí
před 2 dny
Thajský turista našel v brněnském hotelu člověka pod postelí
Thajský turista našel v hotelovém pokoji cizího muže. Jeho nohy trčely z pod postele
Nemáš doma tyhle bonbony? Řetězec je stahuje z prodeje, můžou obsahovat plíseň
dnes v 08:30
Nemáš doma tyhle bonbony? Řetězec je stahuje z prodeje, můžou obsahovat plíseň
Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat
včera v 14:00
Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat
Mladí lidé z Česka se od rodičů stěhují brzy, pořízení vlastního bytu ale není jednoduché
před 2 dny
Mladí lidé z Česka se od rodičů stěhují brzy, pořízení vlastního bytu ale není jednoduché
Tísňové linky první pychické pomoci zachráněny
před 2 dny
Tísňové linky první pychické pomoci zachráněny
Stavba největší hokejové arény na světě povolena
před 2 dny
Stavba největší hokejové arény na světě povolena
Zahraničí Všechno
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
před 2 dny
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
před 3 dny
Pobodali ho přímo v kokpitu. Pilot i tak pomohl zachránit 174 lidí, teď ho oslavují jako hrdinu
před 2 dny
Navštívili jsme oficiální hlavní město Čechů a Češek v USA. Jaké české tradice se zde dodržují?
Česko Všechno
PŘEDPOVĚĎ: Čeká nás rozloučení s létem. Začátek týdne bude slunečný, pak ale nastoupí podzim
před 2 hodinami
PŘEDPOVĚĎ: Čeká nás rozloučení s létem. Začátek týdne bude slunečný, pak ale nastoupí podzim
před 2 dny
Thajský turista našel v brněnském hotelu člověka pod postelí
dnes v 08:30
Nemáš doma tyhle bonbony? Řetězec je stahuje z prodeje, můžou obsahovat plíseň
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Vzácné tornádo v Austrálii: Městem se prohnala smršť, vzduchem létal nábytek
před 3 hodinami
Vzácné tornádo v Austrálii: Městem se prohnala smršť, vzduchem létal nábytek
Austrálii v sobotu zasáhlo ničivé tornádo. Přehnalo se přes obytnou čtvrť.
Studenti v ulicích Francie: Stovky zatčených a masivní studentské protesty
včera v 16:00
Studenti v ulicích Francie: Stovky zatčených a masivní studentské protesty
Prezident Pavel nedorazí k volbám. Chystá se na soukromou cestu
včera v 11:30
Prezident Pavel nedorazí k volbám. Chystá se na soukromou cestu
Oslavy Newcastle Knights skončily tragédií. Auto vrazilo do davu fanoušků
včera v 10:00
Oslavy Newcastle Knights skončily tragédií. Auto vrazilo do davu fanoušků
Sedm studentů Cornellovy univerzity mělo v roce 2024 znásilnit svou spolužačku. Za trest museli napsat eseje
včera v 07:45
Sedm studentů Cornellovy univerzity mělo v roce 2024 znásilnit svou spolužačku. Za trest museli napsat eseje
Více