Od čtvrtka začne stát znovu po regulovat ceny pohonných hmot. Benzín se bude moci prodávat nejvýše za 46,14 koruny za litr, u nafty bude strop 48,72 koruny. Opatření má zlevnit především naftu.
Ministerstvo financí bude cenové stropy vyhlašovat v cenovém věstníku. Ceny se budou zveřejňovat každý pracovní den pro den následující. V nepracovní dny platí poslední vyhlášená cena.
Nafta se nyní podle údajů CCS prodává v průměru za zhruba 49,50 koruny za litr a jen několik haléřů ji dělí od historického rekordu z roku 2022. Tehdy se prodávala za 49,57 Kč za litr. Benzín stojí přibližně 45,90 koruny. Od začátku září obě paliva zdražila asi o čtyři koruny za litr.
Stát se k regulaci vrací po několika měsících. Maximální cena se bude počítat z průměrné velkoobchodní ceny, která vychází z třídenního klouzavého průměru čtyř referenčních zdrojů. Čerpacím stanicím stanoví maximální marži 2,50 koruny za litr. Zároveň stát na měsíc sníží spotřební daň z motorové nafty o 2,35 koruny včetně DPH.